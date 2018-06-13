Автомобиль с номерами РФ сбил двух пикетчиков на въезде в ресторан «Поедем поедим» 10 13.06.2018, 21:07

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Фото: svaboda.org

Водитель «Мазды» не остановился перед защитниками Куропат.

Водитель «Мазды» с российскими номерами не остановился перед защитниками Куропат, которые пикетируют ресторан «Поедем поедим», и сбил двух человек - Евгения Батуру и Василия (фамилия неизвестна), передает «Радыё Свабода».

Оба получили легкие повреждения.

Водитель «Мазды» также оскорблял активистов.

«Понавыдумывали об этих жертвах, а теперь делают проблему», - говорил водитель.

На водителя сотрудники ГАИ составили протокол за нарушение правил дорожного движения. Но одновременно они составили протоколы и на пятерых защитников Куропат, среди которых Денис Садовский и Евгений Батура, за выход на проезжую часть.