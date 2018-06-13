закрыть
13 июня 2018, среда, 21:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Европарламент проголосовал за сокращение количества депутатов после Brexit

  • 13.06.2018, 21:17

После выхода Великобритании из ЕC количество депутатов Европарламента уменьшится с 751 до 705.

Европарламент окончательно утвердил сокращение количества евродепутатов после выхода Британии из ЕС с 751 до 705.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента, передает eurointegration.com.

За соответствующее решение проголосовали 566 евродепутатов, против были 94 и 31 воздержался.

Кроме уменьшения количества парламентариев, 27 из 73 мандатов, которые сейчас приходятся на Великобританию, должны быть распределены между 14 государствами-членами ЕС, которые пока имеют заниженное представительство в Европарламенте. Еще 46 мандатов останутся зарезервированы для стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.

Франция и Испания должны получить по пять мест, Италия и Нидерланды - по три, Ирландия - два. По одному месту должны получить Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

Как отмечается, решение будет применяться только после выхода Британии из ЕС. Сейчас распределение евро депутатов остается без изменений.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич