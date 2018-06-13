Нарисованные люди Тимур Сазонов, «Радио Свобода»

13.06.2018, 21:38

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Как Ростов-на-Дону потратил 100 млрд на подготовку к ЧМ-2018.

Ростов-на-Дону готов к чемпионату мира – новый аэропорт Платов, стадион и парк вокруг него построены. Общие затраты на подготовку южной столицы к ЧМ-2018 составили более ста миллиардов рублей из бюджетов разных уровней и карманов инвесторов.

Счастливые люди с цветами, шарфиками и флагами радостно машут из окон участникам чемпионата мира. Связки воздушных шариков готовы вот-вот сорваться и улететь в небо. Мальчик в подтяжках играет на скрипке. Нет, чемпионат мира еще не начался, и все эти люди не сошли с ума – они просто нарисованы.

Эта картинка из Ростова-на-Дону облетела интернет: вместо того чтобы отремонтировать фасад старого дома, на нем натянули баннер со "счастливыми ростовчанами".

"Дизайнерский" ход породил бурные дискуссии.

– Ничего страшного, это же просто баннер! – говорили одни.

– Это уже даже не потемкинская деревня, это потемкинская страна! –отвечали другие.

Так или иначе, пожалуй, именно эта картинка прославила пока Ростов накануне чемпионата мира больше всего. Около 250 старинных зданий Ростова пришлось завесить баннерами.

"Изначально было понятно, что дома не успеют отремонтировать, учитывая их количество и то кошмарное состояние, в котором они находились, – считает глава фракции "Справедливой России" в областном парламенте Сергей Косинов. – Можно было сделать все бегом и некачественно. Но на это не пошли. Так что решение насчет баннеров приняли объективное – мы же не можем показать тот ужас, который есть".

Главные объекты

Зато, в отличие от многих других городов, Ростов-на-Дону "урвал" от чемпионата мира – 2018 не только стадион, но и новенький аэропорт Платов, а вместе с ним новые дороги и парк на левом берегу Дона.

Аэропорт строили за городом в чистом поле, и это обошлось в 47 млрд рублей. Вылеты из старого аэропорта прекратились еще в конце прошлого года. На его месте структуры владельца "Реновы", олигарха Виктора Вексельберга (его же компании строили и Платов) намерены возвести огромный жилой комплекс.

При строительстве аэропорта не обошлось без скандалов: меньше года назад несколько сотен жителей станицы Грушевской Аксайского района Ростовской области заявили о том, что после ремонта трассы М-4, ведущей к Платову, они оказались отрезанными от своих пахотных земель. Прежние подходы к трассе закрыли, теперь она огорожена металлическими брусьями. Власти предлагают ездить под одним из мостов, однако, как утверждают селяне, дорога там слишком узкая для сельхозтехники и постоянно затапливается. Чтобы добраться до полей, расположенных через пять километров, фермерам приходится на тяжелой технике делать круг в 35–40 километров.

"Авторы проекта создают очевидные предпосылки по превращению сельского поселения в территорию колонии-поселения... Все это ассоциируется с борьбой индейцев, желающих вырваться из резервации, с бледнолицыми", – писали жители станицы в письме президенту Владимиру Путину.

Ситуацию могло бы разрешить строительство двухуровневой развязки или обустройство проездов под мостами, но когда на это будут выделены деньги, пока неизвестно.

Свою работу Платов начал 7 декабря 2017 года, а уже в апреле нынешнего года пассажиропоток аэропорта превысил отметку в миллион человек. Согласно недавнему исследованию Reuters, аэропорт не раз использовался для переброски частных военных контрактников из России в Сирию.

Стадион "Ростов-Арена" также был построен с нуля и обошелся почти 20 млрд рублей. Он разместился на левом берегу Дона, недалеко от портовой инфраструктуры. На нем состоятся четыре матча группового этапа и матч 1/8 финала. После чемпионата мира на левобережной территории планируется создать масштабную деловую и рекреационную зону.

"С аэропортом и стадионом донские власти сработали на твердую четверку, – говорит Сергей Косинов. – Да, при строительстве арены поначалу были проблемы с иностранными рабочими, им то платили зарплату, то не платили… Но такого, как в Петербурге, мы избежали".

С депутатом согласен ростовский эколог, помощник секретаря Общественной Палаты РФ Александр Водяник:

"Федеральные проекты, которыми занимался не Ростов, удались лучше всего, – говорит он. – Это аэропорт, стадион, автомобильные развязки – они хорошо сделаны, сданы в срок и с весьма неплохим качеством. А вот то, что строил и благоустраивал город, в первую очередь, это работы вокруг стадиона и на набережной, вызывает вопросы и сожаление".

Левый берег Дона, или Левбердон, издавна был зоной отдыха горожан, своего рода визитной карточкой Ростова: вдоль линии берега здесь протянулся дикий песочный пляж, а чуть дальше выстроилась вереница ресторанов и клубов. Отдохнуть "на Левом" для ростовчанина означало искупаться в грязноватом Дону, пожарить шашлыки на свежем воздухе, попить пива и поесть вареных раков в ресторане, натанцеваться до упаду в ночном клубе. Теперь традиции изменятся.

Возле стадиона почти за миллиард рублей построен большой парк, а сразу за полоской песчаного пляжа появилась полноценная набережная. В парке площадью 18 га и протяженностью более километра высажены сотни деревьев, оборудованы детские и спортивные площадки. Правда, в первый же день работы парка, 1 мая, ростовчане сломали лифт, который помогал спускаться с Ворошиловского моста на набережную, и уничтожили часть газонов парковкой.

По словам Александра Водяника, концепция парка не продумана и это обязательно скажется на его состоянии в будущем.

"Получилось, что у нас стадион отдельно, парк отдельно, а озеленение отдельно, – объясняет он. – Если это парк при стадионе, то он должен всю вместимость стадиона, 45 тысяч человек, пропустить через себя. И при этом оставаться парком. А вышло ни то, ни се, ни полноценный парк, ни транзитное пространство. Я думаю, данная территория будет активно "работать" только во время чемпионата мира, а потом окажется невостребованной. Я молчу уже про то, что для строительства парка вырубили большое количество тополей, которые боролись с переувлажнением почвы, а постеленные газоны начинают высыхать".

Глава ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин оценивает эффект от строительства парка и набережной "глубже".

"То, как сделали набережную… Наверное, можно было найти какое-то другое решение. Мы теряем миллиарды рублей из-за того, что Дон мелеет, исчезают протоки, по которым рыба идет на нерест. В этом году впервые за 25 лет в Дон пошла вода, это привлекло рыбу. Левый берег – это пойма Дона. Если уж без стадиона никак нельзя было обойтись, то почему не предусмотреть места для каких-то проток, чтобы рыба могла уйти из реки? А получилось наоборот, капитальное укрепление набережной будет и дальше приводить к обмелению Дона".

Фан-зона

Если "сердцем" Левого берега Дона стал стадион, то на другом берегу главное место притяжения болельщиков – фан-зона. Она расположилась на Театральной площади города, прямо напротив знаменитого театра Горького – здания, выполненного в стиле конструктивизм: очертаниями оно напоминает трактор. Уже несколько лет в театре идет реконструкция, к чемпионату мира ее закончить не успели, поэтому бóльшую часть театра просто завесили баннерами.

На монтаж огромной сцены, двух 11-метровых башен и помещения медиацентра, а также установку звуковой и видеоаппаратуры в фан-зоне потрачено почти 600 млн рублей. Зона функционально разделена на несколько секторов: здесь будут проходить концерты, работать аттракционы и магазины с официальной атрибутикой. На гигантском экране покажут все матчи чемпионата.

Любопытная деталь: оба госконтракта на строительство и эксплуатацию фан-зоны выиграла компания "Дорожное ремонтно-строительное управление" (ОАО "ДРСУ"). Согласно базе СПАРК-Интерфакс, единственным собственником предприятия является департамент имущественно-земельных отношений Ростова, а в совет директоров входит замглавы городской администрации Евгений Лебедев и еще несколько чиновников. Последние три года компания ежегодно получает из бюджета не менее миллиарда рублей на ремонт и строительство дорожной сети.

Самым "громким" контрактом ДРСУ стала реконструкция одной из центральных магистралей города – улицы Станиславского. Она протянулась на десятки кварталов вдоль старинных зданий, это одна из немногих улиц, где сохранилось трамвайное движение.

Договор с подрядчиком был заключен еще в 2016 году, причем изначально стоимость работ оценивалась в 860 млн рублей, а позже возросла до 1,2 млрд рублей.

На увеличение сметы повлияли внезапные археологические открытия: во время демонтажа дорожного полотна рабочие обнаружили остатки древнего ростовского городища. Чтобы успеть в срок, в ДРСУ привлекли к работе несколько десятков сотрудников Северо-Кавказской железной дороги. Строительная техника сутками не уезжала с объекта, и даже трамвайные пути стали вести с обеих сторон навстречу друг другу… Но это не помогло: 31 мая закончился срок сдачи объекта, а в некоторых местах на Станиславского еще монтируют коммуникации. Обилие строительного песка, разворошенная дорога и отдыхающие то там, то сям смуглые рабочие... "Немного Сирии в Ростове" – так комментировали ростовчане происходящее в соцсетях.

"Когда ставятся амбициозные цели, то надо все хорошо просчитывать, – комментирует Александр Кожин. – Получилось, что решать пришлось сразу несколько задач одновременно: надо было и коммуникации прокладывать, и новые трамвайные рельсы, и археология заняла много времени. Все эти погребения… Это же не просто разведку провести. Понятно было, что памятники, могилы будут раскапывать, их нужно было исследовать, музеефицировать. Там все очень интересно. А когда пошли деньги сразу на набережную, и на стадион, и на плитку в центре города, которую тоже пришлось перекладывать, потому что она по цвету оказалась маркая, и на археологию… Такой клубок образовался, что и распутать уже нельзя".

Более того, пытаясь успеть к сдаче, рабочие ДРСУ вели укладку, невзирая на мелкие "детали". В итоге жители близлежащих зданий на улице Станиславского стали жаловаться на то, что их буквально замуровали в собственных домах. После того как пешеходная часть из-за ремонта поднялась на десятки сантиметров, пенсионеры не могут "влезть" на нее, выходя из ворот. А в одном доме и вовсе тротуарную плитку проложили прямо к входной двери – так, что открыть ее удалось, только разобрав плитку…

Как стало известно в начале июня, министерство транспорта Ростовской области подало сразу три иска к ДРСУ с требованием взыскать 33,6 миллиона рублей за невыполненный вовремя ремонт нескольких региональных автодорог. Взыскание за опоздание с реконструкцией улицы Станиславского, видимо, еще впереди.

"Вообще, на месте прокурора области я был поинтересовался деятельностью этого ДРСУ, – комментирует ситуацию Сергей Косинов. – Думаю, мы направим ему соответствующее обращение. Если подрядчик регулярно срывает сроки, то надо закрыть им все доступы к госзаказам и убрать с рынка области. Это все издержки федерального 44-го закона о госзакупках".

Зато у ростовских властей неплохо получилось украсить центр города, говорит Александр Кожин:

"Многое, безусловно, удалось, – признает он. – Да, с неровными подрядчиками, после которых пришлось кое-где переделывать, но все же… Фонари, деревья в кадках, красивые лавочки – есть места, где они очень удачно поставлены".

Александр Водяник недоволен постеленными газонами.

"Изначально проектом в центре Ростова предусматривался не газон, а так называемый линевой сад, – говорит эксперт. – Это такая современная, экологически направленная форма ливневки. Ее смысл в том, что дождевая вода, срываясь с тротуаров, крыш домов, должна улавливаться этими садами. А обычный газон требует искусственного полива и не имеет никакого отношения к дождю. Он уложен коряво и скоро высохнет".

Горожане и бизнес

Во время мундиаля в Ростове будет действовать ряд запретов. Так, в дни чемпионата в городе запретят проезд и парковку грузового транспорта и пассажирских автобусов, не оборудованных системой ГЛОНАСС.

Ограничат и протестную активность: место для митингов на время ЧМ перенесут из центра на окраину города – в район Левенцовка. Сама акция может длиться не дольше двух часов, количество вероятных участников – не больше 150 человек. Причем если раньше разрешения на митинги выдавала мэрия, то теперь этим займутся ФСБ и МВД.

За порядком на улицах, кроме полицейских, в Ростове будут следить около 300 пеших казаков и десятки конных. Казаки уже пообещали проявлять толерантность к "неформальным" футбольным гостям, но при этом все же защищать "семейные ценности".

"Если двое мужчин будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, – цитировал телеканал "Настоящее Время" слова начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олега Баранникова. – Для нас ценности – это вера православная и семья, прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом".

Наибольшие опасения относительно ограничений во время чемпионата мира высказывали представители местного бизнеса, в первую очередь, экспортеры сельхозпродукции. В связи с тем, что портовая инфраструктура находится близко к стадиону, передвижение грузового транспорта в ней будет ограничено. Запрет на вывоз зерна и другой продукции с терминалов может больно ударить по карману предприятий, предсказывал весной 2018 года гендиректор "ООО МЭЗ Юг Руси" Сергей Рубанов:

"Во время проведения ЧМ-2018 в Ростове будет пик экспортных продаж зерна. В связи с возможными ограничениями вблизи объектов ЧМ есть большая вероятность, что первый гол будет забит именно в ворота донских экспортеров, а соответственно, и всех аграриев. Особенно это волнует предприятия, которые находятся в непосредственной близости от зоны проведения".

Однако спустя два месяца, похоже, ситуация стабилизировалась. Как рассказали Свободе на условиях анонимности сразу два зернотрейдера, глобальных потерь быть не должно.

"Мы вроде все уладили, нам сделают график движения и маршруты, –пояснили собеседники Радио Свобода. – Мы делаем электронные очереди, все в штатном режиме".

По словам донского бизнес-омбудсмена Олега Дерезы, ни одной жалобы от местных бизнесменов на ЧМ-2018 ему не поступало.

"Заранее все было известно, и руководители предприятий подготовились, – объясняет он. – Если же отбросить чемпионат мира, то экспортеры гораздо больше подвержены другим проблемам: неурожай, повышение или понижение курса валют. Они с ними справляются. Так что мундиаль – это не самое страшное".

Наконец, не оправдались опасения и донских зоозащитников – в конце 2017 года они били тревогу, утверждая, что накануне чемпионата готовится массовый отлов и убийство бродячих собак. По словам президента РОО "Общество защиты животных" Натальи Демичевой, сейчас ситуация находится под контролем.

"Никаких животных массово не уничтожали, мы такого не видим, – отметила она. – Собаки содержатся где надо, не пропадают. Но не забывайте, что большой отлов был в 2017 году, их травили и вообще было много негативных моментов. Но сейчас власти стараются: на новом участке строят дополнительные вольеры, сделали забор. Конечно, к чемпионату не успеют, но мундиаль все равно хорошо повлиял – быстро выделили землю, работа пошла".

Тимур Сазонов, «Радио Свобода»