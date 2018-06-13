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Новыми помощниками Путина стали бывшие сотрудники ФСБ

  • 13.06.2018, 22:30
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Владимир Путин утвердил состав администрации президента России.

Новым помощником главы государства назначен бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Анатолий Серышев. До прихода на эту должность в 2016 году он работал руководителем Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Карелии, передает «Новая газета».

Еще одна перестановка в администрации президента связана с назначением на должность помощника и начальника Контрольного управления Дмитрия Шальков. С 2015 года он занимал пост заместителя директора ФСБ России.

Путин подтвердил должностные полномочия остальных чиновников, в том числе руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, первого замглавы администрации Сергея Кириенко, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, помощника главы государства Владислава Суркова и других.


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