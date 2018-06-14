«Золотая победа»: к чему приведет наступление Саудовской Аравии в Йемене 14.06.2018, 7:37

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Фото: SPA/AP

Коалиция арабских государств стремится взять под контроль крупнейший порт Йемена.

Вооруженные силы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов начали наступление на йеменский порт Ходейда, который находится под контролем йеменских повстанцев-хуситов. Операция получила название «Золотая победа», она станет крупнейшей за все три года действий коалиции в Йемене, пишет РБК.

Утром 13 июня истребители и артиллерия, а также корабли международной коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, начали наносить интенсивные удары по позициям хуситов на окраинах Ходейды — к западу от населенного пункта Бейт-эль-Факи и вдоль прибрежной трассы к югу от Ходейды, передало Sky News Arabia. Местные источники агентства сообщают, что лидеры хуситов начали вывозить свои семьи из Ходейды вглубь материка, в сторону столицы повстанцев Саны.

«Отрезать Ирану руки»

Коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в военный конфликт в Йемене в марте 2015 года, после того как хуситы захватили стратегически важный порт Аден, обеспечивающий контроль за Баб-эль-Мандебским проливом. В операциях участвуют ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ, к коалиции также примкнули Египет, Иордания, Марокко и Судан. Хуситы воюют под антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами. Коалиция неоднократно заявляла, что они получают помощь от шиитского Ирана и от ливанского движения «Хезболла».

Как заявило правительство Йемена, согласно сообщению Al-Arabia, освобождение порта Ходейда станет началом краха хуситов, а также обеспечит морскую навигацию в Баб-эль-Мандебском проливе. Восстановление контроля над портом, согласно заявлению правительства, «отрежет руки Ирану, наполнившему Йемен оружием, от которого проливается кровь йеменцев».

С юга на земле наступление ведут так называемые объединенные силы, которые воюют против хуситов на стороне стран коалиции. Al-Arabia сообщает, что эти войска уже заняли район ан-Нахиля на юге Ходейды и находятся на подступах к аэропорту города.

За что воюют в Йемене

В современном виде Йемен существует с 1990 года, когда произошло объединение двух враждующих частей страны — Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ) на юге и Йеменской Арабской Республики (ЙАР) на севере. ЙАР как отдельное государство образовалась в 1962 году. НДРЙ стала независимой от Великобритании в 1967-м. С 1960-х годов до объединения между Северным и Южным Йеменом шла непрерывная война.

Новый виток конфликта начался в середине 2000-х годов. В 2004 году военизированные группировки хуситов, объединившиеся в боевой альянс «Ансар Аллах», вступили в войну против правительства суннитского большинства под лозунгами борьбы с коррупцией. Официальное руководство страны, в свою очередь, обвиняло повстанцев в стремлении восстановить власть монархической династии Зейди, свергнутой в 1962 году. В конфликт вмешалась Саудовская Аравия, и к 2010 году его удалось подавить.

В 2011 году, после того как по стране прошли демонстрации протеста на фоне «арабской весны», президент страны Али Абдалла Салех (именно при нем были объединены два Йемена) ушел в отставку. Новым президентом Йемена стал суннит Абд-Раббу Мансур Хади. В 2014 году хуситы вступили в войну против нового президента — под теми же лозунгами, что и в 2004 году.

В начале декабря 2017 года Салех был убит хуситами, после того как заявил, что готов разорвать с ними союз, который был заключен в 2015 году, когда они вместе выступили против арабской коалиции.

Сорвать переговоры

Ходейда — единственный подконтрольный хуситам порт. Представители коалиции настаивают, что повстанцы получают через него оружие от Ирана. Так как вся подконтрольная хуситам территория на суше граничит с Саудовской Аравией, этот порт — единственная связь повстанцев с внешним миром. Через него хуситы и жители подконтрольных им территорий получают и гуманитарную помощь.

Международный комитет Красного Креста заявил, что операция коалиции, «скорее всего, усугубит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Йемене». По оценкам Unicef, в Ходейде и окрестностях проживают 600 тыс. человек, из них 300 тыс. — дети.

В военном отношении блокада Ходейды не имеет большого значения, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Сергей Серебров. «Никакой иранской помощи через порт Ходейды проникать не могло, потому что вся акватория Красного моря контролируется кораблями арабской коалиции. Туда с трудом проникают даже гуманитарные грузы, топливо и медикаменты», — объясняет эксперт. По мнению Сереброва, коалиция начала операцию, чтобы значительно ослабить позиции хуситов в переговорах.

«Похоже, что новый спецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс нашел возможное мирное решение, которое, однако, не устраивает коалицию», — говорит он. По его мнению, страны арабского военного блока, особенно Саудовская Аравия и ОАЭ, предпочтут дипломатическому прорыву успех военной кампании. 13 июня министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что взятие Ходейды заставит хуситов сесть за стол переговоров. Гриффитс обещал представить свой план по урегулированию конфликта в Совет Безопасности ООН в первой половине июня.

В начале июня газета The Wall Street Journal сообщала о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия просили США оказать помощь при захвате Ходейды, однако Вашингтон выражал опасения: поскольку от поставок в порт гуманитарной помощи зависит жизнь миллионов йеменцев, наступление коалиции может иметь «катастрофические последствия для страны».

По данным издания, власти ОАЭ и Саудовской Аравии заверили Белый дом, что не будут пытаться захватить порт до тех пор, пока не получат поддержки со стороны Вашингтона. Тогда стороны согласились не приступать к активным действиям, чтобы спецпосланник ООН Гриффитс попытался остановить конфликт при помощи дипломатии. Однако, отмечала WSJ, сохранялись опасения, что войска в Йемене, поддерживаемые коалицией, начнут действовать по своему усмотрению.

Роль семьи

Эксперт Серебров обращает внимание на неоднородный и противоречивый состав сил, наступающих на Ходейду. Так называемые объединенные силы, наступающие на земле, не подчиняются Саудовской Аравии, но получают поддержку от ОАЭ, указывает он.

Одним из центральных формирований, входящих в состав «объединенных сил», является движение национального сопротивления Йемена, которым командует Тарек Салех, племянник бывшего президента Салеха и начальник его личной охраны. В «силы» также входят несколько тысяч бойцов из «Бригад гигантов» с юга Йемена, а также бойцы «Стойкого сопротивления» — отряды военных из Ходейды.

По словам Сереброва, действия Тарека Салеха нельзя назвать «действиями в русле общей кампании по восстановлению власти Хади», потому что Салех, как и его покойный дядя, не признает Хади из-за союза последнего с Саудовской Аравией.

События вокруг Ходейды в основном связаны с противостоянием внутри самой коалиции, а именно между ОАЭ и Саудовской Аравией, считает руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Василий Кузнецов. Эксперт полагает, что ОАЭ инвестируют в Тарека Салеха, чтобы заручиться его поддержкой, а взятием порта пытаются усилить свои позиции в Йемене до начала возможных переговоров по будущему страны.