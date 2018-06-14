Скандал в Куропатах: Защитников сбивали машиной телеведущая БТ и ее муж 14.06.2018, 7:46

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Иван Ермаков и Стелла Чиркова

Фото: Ok.ru

Стало известно, кто совершил наезд на активистов, требующих закрытия ресторана «Поедем поедим».

Общественные активисты продолжают пикетирование ресторана «Поедем поедим» в Куропатах.

Акция 13 июня была омрачена инцидентом — автомобиль «Мазда» с российскими номерами совершил наезд на двух участников протестов, Евгения Батуро и Василия (фамилия неизвестна).

Активисты стали на пути машины, но водитель поехал прямо на них и прокатил на капоте. Отметим, что все это произошло на глазах сотрудников ГАИ.

Как выяснила «Наша Ніва», в «Мазде» ехали телеведущая БТ Стелла Чиркова и ее муж Иван Ермаков.

Причем Ермаков уже не первый раз приезжает в Куропаты, он пытался организовать «дискуссию» с активистами и раньше.

Ермаков и Чиркова были соседями собственника «Поедем поедим» по супердорогрму коттеджному поселку на улице Кольцова в Минске.

И Стелла Чиркова, и Иван Ермаков переехали в Беларусь из России в 2009 году. Стелла (настоящее имя — Елена) ведет программу «Ды@блог аб літаратуры» на русскоязычным телеканале «Беларусь-3», причем ведет ее по-русски.

Кроме того, Чиркова — представительница компании «Мамут» в Беларуси. Это нидерландская компания, специализирующаяся на транспортировке грузов. Муж тоже занимается логистикой. Пара ведет роскошный образ жизни.

За наезд на пешеходов ГАИ обычно отбирает у водителя права. В то же время пешеходы могут быть оштрафованы за нахождение на проезжей части.