Скандал в Куропатах: Защитников сбивали машиной телеведущая БТ и ее муж
- 14.06.2018, 7:46
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Стало известно, кто совершил наезд на активистов, требующих закрытия ресторана «Поедем поедим».
Общественные активисты продолжают пикетирование ресторана «Поедем поедим» в Куропатах.
Акция 13 июня была омрачена инцидентом — автомобиль «Мазда» с российскими номерами совершил наезд на двух участников протестов, Евгения Батуро и Василия (фамилия неизвестна).
Активисты стали на пути машины, но водитель поехал прямо на них и прокатил на капоте. Отметим, что все это произошло на глазах сотрудников ГАИ.
Как выяснила «Наша Ніва», в «Мазде» ехали телеведущая БТ Стелла Чиркова и ее муж Иван Ермаков.
Причем Ермаков уже не первый раз приезжает в Куропаты, он пытался организовать «дискуссию» с активистами и раньше.
Ермаков и Чиркова были соседями собственника «Поедем поедим» по супердорогрму коттеджному поселку на улице Кольцова в Минске.
И Стелла Чиркова, и Иван Ермаков переехали в Беларусь из России в 2009 году. Стелла (настоящее имя — Елена) ведет программу «Ды@блог аб літаратуры» на русскоязычным телеканале «Беларусь-3», причем ведет ее по-русски.
Кроме того, Чиркова — представительница компании «Мамут» в Беларуси. Это нидерландская компания, специализирующаяся на транспортировке грузов. Муж тоже занимается логистикой. Пара ведет роскошный образ жизни.
За наезд на пешеходов ГАИ обычно отбирает у водителя права. В то же время пешеходы могут быть оштрафованы за нахождение на проезжей части.