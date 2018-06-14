Греческая оппозиция готовит вотум недоверия правительству из-за соглашения с Македонией 14.06.2018, 7:59

Консерваторы выдвинули ультиматум кабинету Ципраса.

В Греции консервативная оппозиция рассматривает инициативу о вотуме недоверия правительству Алексиса Ципраса из-за соглашения о названии Македонии.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В партии "Новая демократия" утверждают, что выступят с инициативой вотума недоверия, если правительство не сможет продемонстрировать наличие у него необходимого парламентского большинства в поддержку соглашения до того как его подпишут премьер Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев.

Консерваторы ждут ответа правительства до конца среды.

Ранее глава "Новой демократии" Кириакос Митсотакис назвал соглашение о названии Македонии "глубоко проблематичным".

Он призвал президента вмешаться, чтобы парламент мог обсудить соглашение до его подписания.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

Спор о названии Македонии длились с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому долгое время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.