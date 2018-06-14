Мирный и Освальд победили на старте теннисного турнира в Штутгарте 14.06.2018, 8:04

Дуэт обыграл представителей Франции и Канады.

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победно стартовали на турнире в немецком Штутгарте, сообщает БелТА.

В первом раунде парного разряда Мирный и Освальд обыграли в двух сетах француза Хьюго Ниса и представителя Канады Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале белорусско-австрийский тандем сыграет с польско-шведским дуэтом Марцин Матковски / Роберт Линдстедт.

На турнире в голландском Хертогенбосхе белорусско-итальянская пара Андрей Василевский / Андреас Сеппи уступила в 1/8 финала голландскому дуэту Сандер Арендс / Матве Мидделкоп — 3:6, 4:6.

В женской части этих соревнований белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова победили хорватско-шведскую пару Дарья Юрак / Корнелия Листер — 7:5, 6:3.

Белорусско-эстонский тандем Александра Саснович / Анетт Контавейт в первом раунде проиграл австралийским теннисисткам Джессике Мур и Эллен Перес — 4:6 7:6 (8:6), 7:10.