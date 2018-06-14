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Украина перестала пропускать цистерны с российским сжиженным газом

  • 14.06.2018, 8:12
Фото: pskovrail.ru

Решение принято в связи с санкциями СНБО.

Около 160 цистерн с российским сжиженным углеводородным газом (СУГ) 13 июня не пропустили через украинские погранпереходы. Об этом изданию enkorr сообщил источник в "Укрзалізниці".

По его информации, развернули цистерны и полувагоны предприятий, которые подпали под украинские санкции.

Издание напомнило, что прямой импорт российского СУГ в Украину осуществляет швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. Среднемесячный объем поставок составляет примерно 40 тыс. тонн (около 30% рынка). Покупателями в Украине выступают крупнейшие трейдеры и розничные сети: ОККО, WOG, "БРСМ-Нафта", "Кло", "Автотранс", GT-Group и другие.

Отмечается, что 7 июня "Укрзалізниця" ввела запрет на работу операторов подвижного состава "ВЭБ-Лизинг" и "ВТБ-Лизинг". С 2017 года санкции действуют также против крупнейшего владельца цистерн для перевозки – АО "СГ-Транс".

14 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении новых и продлении существующих санкций против граждан и юридических лиц России, связанных с российской агрессией против Украины.


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