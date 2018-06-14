Как белорусам будут «урезать» больничные 14.06.2018, 8:24

Фото: Aif.by

Власти собираются «латать дыру» в ФСЗН.

Для снижения расходов ФСЗН может изменить подходы к оплате больничных. В частности — не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности, пишет «Бобруйский курьер».

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности, и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.