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Как белорусам будут «урезать» больничные

  • 14.06.2018, 8:24
Фото: Aif.by

Власти собираются «латать дыру» в ФСЗН.

Для снижения расходов ФСЗН может изменить подходы к оплате больничных. В частности — не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности, пишет «Бобруйский курьер».

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности, и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.


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