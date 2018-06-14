Дебютный роман Клинтона установил рекорд продаж 14.06.2018, 8:28

Фото: PENGUIN RANDOM HOUSE/GETTY

Книга рассказывает о президенте США, который пытается защитить мир.

Дебютный роман бывшего президента США Билла Клинтона побил рекорд продаж за последние три года. Об этом 13 июня сообщило агентство Associated Press.

Триллер The President Is Missing ("Президент исчез") экс-глава Белого дома написал в соавторстве с романистом Джеймсом Паттерсоном. За первую неделю продаж реализовали 250 тыс. копий.

Роман стал самым популярным с 2015 года, когда вышел бестселлер "Пойди, поставь сторожа" Харпер Ли с тиражом в 700 тыс. копий.

Книга Клинтона рассказывает о президенте США, который пытается защитить мир от разрушительной кибератаки. В романе подробно описаны детали жизни в Белом доме – от боулинга в подвале до беговых дорожек в спальне президента.

Кабельная сеть Showtime уже снимает сериал по мотивам произведения.