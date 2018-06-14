Турция предложила РФ вместе производить ракетные комплексы С-500 14.06.2018, 8:35

Эрдоган обсуждал вопрос с главой Кремля.

Турция может поучаствовать в производстве российского зенитного ракетного комплекса С-500. Об этом 13 июня турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил в эфире телеканала 24 TV.

Он отметил, что лично сделал такое предложение президенту РФ Владимиру Путину, однако, как тот отреагировал, не рассказал.

Эрдоган напомнил, что Москва предоставила Анкаре кредит на приобретение С-400 на "очень приемлемых условиях".

При этом президент Эрдоган раскритиковал позицию НАТО по этому вопросу.

"Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять", – сказал он.

Путин и Эрдоган встречались в Анкаре 3 апреля. Глава Кремля допустил передачу Турции некоторых военных технологий, назвав это "исключительно коммерческим вопросом".

24 мая телеканал CNBC со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что РФ провела успешные испытания С-500. Российские военные утверждают, что установка может перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и американские самолеты F-22 и F-35. Комплекс также способен уничтожать объекты, которые находятся в ближнем космосе.