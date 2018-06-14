«Евроопт» предложил отменить антимонопольный барьер на торговлю в Беларуси 8 14.06.2018, 8:45

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МАРТ инициативу не поддержал.

Ритейлер «Евроторг» предложил властям дать возможность увеличить присутствие торговых сетей в регионах или вообще отменить 20-процентный антимонопольный барьер. Бизнес-союзы выступили категорически против этой инициативы. В итоге спор вынесли на заседание общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Корреспондент tut.by побывал на жаркой дискуссии и запротоколировал ключевые аргументы сторон.

Напомним, в законе о торговле порог ограничения для развития в рознице установлен на уровне 20% от общего товарооборота района — при достижении этого показателя в общем товарообороте района торговая сеть уже не имеет права открывать новые магазины. «Евроторг» (объединяет свыше 600 магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка») является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания на начало 2018 года была чуть менее 19%. Владельцы ритейлера выступали либо за снятие ограничений, либо за увеличение доли хотя бы до 35%.

Почему надо убрать барьер в 20%?

По мнению руководителей «Евроопта», Беларусь - одна из немногих стран, кто применяет такую норму. Для сравнения: в России этот порог составляет 25%, ни в Польше, ни в Литве, ни в Украине, ни в других европейских странах такого ограничения нет вообще. Там ритейлеры могут развиваться, несмотря на то, что занимают значительную долю рынка.

Примеров в мировой практике множество. В Финляндии S Group — 44% продовольственной розницы, в Швеции группа ICA — это 39%, в Швейцарии Migros — 31%, в Литве MAXIMA — 33%. При этом в Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Литве рынок, по сути, поделен между двумя-тремя сильными игроками, общая доля которых может достигать 90%.

Ко всем субъектам хозяйствования там применяются меры общего антимонопольного регулирования, как правило, только при достижении этим субъектом доли рынка 35−40%.

В «Евроторге» рассматривают порог в 20% «как стремление ограничить в стране конкуренцию».

В поддержку «Евроопта» выступили жители некоторых населенных пунктов Оршанского района, которые написали соответствующие обращения в госорганы и пожаловались в ведущие СМИ.

Какие риски существуют при увеличении антимонопольного барьера?

Бизнес-союз утверждает, что во многих райцентрах страны доля одной крупной сети уже превышает 20% в общем товарообороте, что привело к массовому закрытию торговых объектов субъектов малого и среднего предпринимательства, Белкоопсоюза, к снижению поступлений в местные бюджеты. С учетом выручек аффилированных структур доля одной крупной сети в ряде районов составляет 45−50% общего товарооборота продуктов питания.

Существующая структура розничной торговли продуктами питания негативно влияет на конкурентную среду, развитие малого и среднего предпринимательства, финансового состояния производителей и переработчиков продуктов питания.

Ассоциация розничных сетей, объединяющая ведущих ритейлеров, за вычетом «Короны», которая отдельно высказалась против инициативы «Евроторга», не поддержала предложение. За увеличение порога в 20% помимо «Евроторга» проголосовал еще только «Доброном», констатировала исполнительный директор АРС Наталья Шаблинская и тем самым вызвала улыбку у журналистов.

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Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович считает, что увеличение инфраструктурного ограничения в 20% или отмена этой нормы даст преимущество для развития только одной сети. «У нас цифры по долям торговых сетей являются закрытыми, потому что по доле сети можно посчитать товарооборот. Но могу сказать, что единственная сеть, которая приблизилась к порогу в 20%, — это „Евроторг“. Далее идет сеть „Корона“, которая имеет в 8 раз меньшую долю. Суммарно доля 8 сетей меньше доли „Евроторга“. Из этого можно сделать вывод, что вряд ли сегодня изменение этой нормы будет способствовать увеличению долей других сетей и увеличению конкуренции на рынке», — сказал Колтович.

По его словам, белорусские производители заявляют о проблемах с попаданием на полки сетевых магазинов. Наблюдается усиление дискриминации поставщиков, от которых «требуют глубоких скидок по топ-позициям, а эти скидки потом не транслируются на покупателя», сказал Колтович. Кроме того, звучат жалобы на высокие торговые надбавки. Эти проблемы на заседании ОКС озвучила и представитель концерна «Белгоспищепром». Но она отказалась приводить частные случаи, сославшись на то, что им еще работать с «Еврооптом».

По мнению МАРТ, в случае если субъект занимает долю свыше 20%, присутствуют риски увеличения цен. Кроме того, существуют риски по нарушению прав потребителей, если торговая сеть прекратит свою деятельность. Министерство выступает за баланс интересов: с одной стороны, это развитие розничной торговли, с другой — защита прав потребителей, и вторая тема «все-таки перетягивает».

Владимир Колтович призвал не повторять ошибки прошлого. «Итоги монополизма мы пожинаем сегодня. Это Белкоопсоюз, просто потому что исторически так сложилось. Где Белкоопсоюз не может работать, там пустые магазины и не выполняется конституционное право человека купить товар», — сказал министр. По данным МАРТа, доля сети потребкооперации сейчас уже ниже 7%.

В Нацбанке считают, что дальнейшее расширение «Евроопта» «приведет не только к усилению рисков обеспечения ценовой стабильности, но и к риску устойчивого функционирования банковского сектора». Поскольку «компания имеет значительный объем обязательств перед банками страны». Более половины банков «имеют на балансе кредиты, выданные ритейлеру, либо обязательства по предоставлению денежных средств».

Где недорабатывает МАРТ?

Глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец предложил провести независимое исследование состояния рынка розничной торговли Беларуси и стресс-тесты по банкротству сетей и оценить их реальное финансовое состояние. Еще один риск — растущие обороты собственных торговых марок (СТМ), которые создают неравные условия конкуренции. Швец также призвал внимательно посмотреть на маркетинговые акции сетей. «Когда маркетинговая акция той или иной уважаемой сети становится психозом и элементом игромании населения, то, видимо, это становится другим явлением», — предположил он.

Руководитель бизнес-ассоциации еще обратил внимание на вопрос аффилированности сетей. «Это как вода: ставишь ей заслон, а она обтекает. Надо ставить вопрос, как сети могут обтекать норму, казалось бы, вполне законным способом. Методика определения аффилированности - это очень важный фактор отслеживания принятия того или иного решений», — сказал он.

Владимир Колтович констатировал, что вопрос аффилированности «не то чтобы не по зубам МАРТу, но ему еще надо учиться». «Еще не было рассмотрено ни одного картельного сговора. Это все в наших планах. Работа по данной теме ведется», — сказал министр и подчеркнул, что торговля — это та сфера, где лучше всего развита конкуренция, и «это площадка, где мы должны учиться применению антимонопольных практик».

Колтович также признался, что МАРТ недорабатывает еще в одном случае. «Если одна торговая сеть получает, допустим, алкогольную продукцию одного наименования от предприятия, к которому не имеет никакого отношения, и второго предприятия, к которому имеет отношение, и ставит разные торговые надбавки, которые в разы отличаются, является ли это дискриминацией [первого] поставщика? Например, есть „Минск-Кристалл“ и „Налибоки“ (продукцию разливает Минский завод виноградных вин, подконтрольный владельцам „Евроопта“. — Прим. TUT.BY). Этот вопрос повис в воздухе. Это вопрос к антимонопольному органу, нашей квалификации и к нашей работе по установлению фактов дискриминации поставщика. Я должен открыто здесь сказать, что мы недорабатываем», — заявил министр.

Что думают в «Евроопте» по поводу озвученных рисков?

Гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков считает, что властям в первую очередь надо заботиться об интересах населения.

— 20-процентный барьер затрагивает сегодня интересы населения малых городов численностью до 50 тысяч и деревень. Это 23 тысячи деревень и 168 городов. И они сегодня живут без современного формата торговли. При этом цены в традиционных магазинах в деревнях на 30% выше, чем в городе. То есть люди, которые зарабатывают в полтора раза меньше, вынуждены покупать продукты дороже. Это одна из плоскостей качества жизни, которая недоступна большому количеству населения, — сказал он журналистам. — Мы проживаем в Минске и говорим, что у нас хорошо развита конкуренция, все у нас хорошо. Но на территории проживания 40% населения страны этой конкуренции нет. Там есть около 100 магазинов современного ритейла. 100 магазинов из 1600. Если убрать «Евроторг», то только 4% ритейла расположены в малых городах и селах. У нас только в этом году более 40 коллективных обращений от граждан с просьбой открыть магазин. А нам не разрешили.

Зубков отметил, что ему странно слушать упреки в лидерстве «Евроопта».

— Мы просто пахали в 3 раза больше, действовали в 5 раз быстрее, чем остальные. Нам ничего просто так с неба не свалилось, — утверждает он. — Сначала мы развивались там, где больше доходы и меньше издержки, потом идем дальше и дальше. Это экономическая логика. И я понимаю другие сети, которые пока не рвутся в малые населенные пункты.

Глава «Евроторга» готов доказывать «хорошее финансовое положение сети вплоть до Нацбанка».

Отвечая на вопрос о зависимости от СТМ, Андрей Зубков сказал, что компания делает реальную работу по импортозамещению.

— Мы поставляли шоколадки из России, которые были на 40% дешевле, чем у нашей дорогой «Коммунарки». Вы же тоже не хотите платить за один и тот же товар, сопоставимый по качеству, дороже? Поэтому мы пришли и предложили сделать такую же шоколадку, как у русских, такого же качества, по такой же цене, — привел пример Зубков.

По его словам, из общего товарооборота «Евроторга» в 2 млрд долларов группа СТМ занимает 220 млн долларов. «То есть на такую сумму мы разместили заказы на предприятиях в Беларуси. Разве это плохо?» — сказал Зубков.

Что касается выбивания бонусов и скидок, то подход «Евроопта» «очень простой».

— Допустим, у нас есть цена в категории — 1 рубль. Приходит поставщик и говорит, что хочет продать товар из этой категории за 1,5 рубля. Мы говорим «нет», не понимаем тебя. Зачем нам это? Чтобы мы поставили товар на полку, а наш покупатель пришел в магазин и с недоумением посмотрел на этот товар? Чтобы мы его поперекладывали с места на место, а потом вернули? Будь добр, приблизься к конкурентной цене. Для этого тебе надо сделать вот такую скидку, до рыночной цены, до 1 рубля. Будь конкурентен. Как ты сделаешь — через скидки или бонусы — нам неважно. Нам бонусы не нужны. По большому счету, бонусы нужны производителям для увеличения своих объемов, — пояснил Зубков.

Что касается влияния игры «Удача в придачу» на результаты «Евроопта», то с момента запуска акции товарооборот сети увеличился лишь на 2−3%.

Руководитель «Евроопта» уже устал, что его «бегают и пугают угрозой слева, угрозой справа». Он призвал оппонентов оглянуться и посмотреть «как живет весь мир». «Разве там плохо развито малое предпринимательство? Ребята, причина не в этом. Не надо махать черными флагами. Посмотрите на мировой опыт. Все это уже прошли, а мы позади», — сказал Зубков.

«Нам сегодня сказали очень много страшных слов. Мы не собираемся бороться ни с обществом, ни с государством. Если вам не нужен наш потенциал, то ради бога. Нет так нет», — резюмировал Андрей Зубков.

Член ОКС и Совета Республики Владимир Пантюхов также высказался против инициативы «Евроторга». Он не услышал аргументов в докладе Андрея Зубкова. «Выступление Андрея Владимировича меня не убедило, а удивило», — сказал депутат.

Что будет делать дальше «Евроопт»?

Большинством голосов на заседании ОКС было принято решение оставить в законе о торговле существующее инфраструктурное ограничение в 20%.

Аргументируя другую экономическую логику, Владимир Колтович привел в пример Германию, где для телеком-операторов по развитию сети 4G всю территорию страны поделили на 9 зон. «Самой лакомой был Берлин, 9 зона. Чтобы войти в эту зону, для начала надо было обеспечить 4G в первой. Поэтому давайте поступим по логике Германии. Когда будет освоена зона № 1, тогда откроем зону № 2. Сегодня для всех открыта зона № 1», — сказал Колтович.

«Зона № 1» в Беларуси — это указ № 345, который снимает антимонопольные лимиты в малых городах и на селе. В соответствии с решением облисполкомов под данный документ попали свыше 15 тыс. населенных пунктов. По данным Торгового реестра на 30 мая, из 626 продовольственных магазинов сети «Евроопт» только 96 (15,4%) расположены на территории сельских населенных пунктов.

«Будем следовать законодательству и работать по указу № 345», — сказал Андрей Зубков. При этом гендиректор «Евроторга» отметил, что у компании есть сложности в работе с областными Советами депутатов, которые не спешат согласовывать открытие их торговых объектов. Владимир Колтович согласился в режиме онлайн отслеживать имеющиеся вопросы по этой проблеме.