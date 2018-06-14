Лукашенко наступил на советские грабли 12 14.06.2018, 9:24

6,140

Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Беларусь стала ярким примером государства против народа.

Лукашенко долгое время твердил, что не поведет страну за «цивилизованным миром» и будет строить свою модель «государства для людей». Что же у него получилось? Вот последние новости «социального государства»:

«После 2022 года пенсионный возраст женщин и мужчин могут уравнять. Государство уже рассматривает такой сценарий.

Таким образом власти решили залатать дыру в ФСЗН, на которую не раз указывали международные эксперты».

«Белорусское правительство обсуждало вопрос о сокращении длительности декретного отпуска. «Парламентарии» подняли этот вопрос, обсуждая проблему дефицита Фонда соцзащиты населения».

«Международная Организация Труда считает, что в Беларуси имеет место быть принуждение к труду. Вынужденный труд за зарплату, на которую не согласен работник, является принуждением. Такова новая форма рабства в современной Беларуси».

Можно вспомнить повышение тарифов на ЖКХ, декрет о «тунеядцах», который делит жителей Беларуси на касты, нищенские пенсии и зарплаты, а также многое другое.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, характеризуя состояние нашей страны, подчеркнул, что Беларусь движется от феодализма к рабовладению.

Вместо заявленного Лукашенко «государства для людей», мы получили государство против людей. Крушение лукашенковской модели сайту Сharter97.org прокомментировали экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико и правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

«Получили провинциальную отсебятину»

Леонид Заико рассказал, кто стоял за идеей создания лукашенковской модели:

- Я прекрасно помню это время. Тогда я работал заведующим кафедры экономической теории БГЭУ. Впервые термин «социальноориентированной» экономики озвучил профессор Марк Самуилович Кунявский. Он был специалистом по социалистическим производственным отношениям. Именно он предложил назвать лукашенковскую модель «социальноориентированной».

Хотя такой модели нет и в помине. Есть социальное государство, была еще теория социально-правового государства. А белорусская модель - полнейшая отсебятина, где-то, скажем, провинциальная.

Экономист подчеркивает, что Лукашенко ничего не придумывал, а строил свою модель благодаря дешевым энергоресурсам от восточного соседа:

- Он взял социалистическую формулу, где были низкие тарифы на ЖКХ, низкие цены на картофель, хлеб и тд. И все это строилось за российские деньги.

Скажу больше, Лукашенко ничего другого и не знал. Он учился в провинциальном вузе, закончил Могилевский пединститут. Думаю, что там серьезно не рассматривался вопрос социального моделирования.

«Социализм по-лукашенковски»

Правовой инспектор Леонид Судаленко считает, что в нашей стране стоит говорить о рабстве, а не о социализме:

- Профсоюзы постоянно подчеркивают, что контрактная система, которая существует в нашей стране, вернула рабство. Любого неугодного работника могут моментально выкинуть на улицу. Вторая сторона медали - это то, что человек теряет возможность увольнения по собственному желанию. А что это, как не рабство?

Правовой инспектор считает, что эти два момента никак не вяжутся с «государством для людей», о котором говорит Лукашенко:

- Cкладывается впечатление, что «социальное государство» живет своей жизнью, а рабочий класс - своей. Та политика, которую декларирует Лукашенко, противоречит нашей реальности.

«Не решили простые вопросы, а теперь все шандарахнулось»

Леонид Заико считает, что власти не прошли экзамен временем и разбазарили потенциал страны на заре 90-х:

- Нужно было решить самые простые вопросы. Cоздать рынок труда, рынок промышленных товаров, рынок продовольствия. Подумать про конкуренцию. Решить самые простые вопросы. Создать cерьезный мотор для белорусской экономики.

Лукашенко этого не понимал и попал в теоретичскую ловушку. Наступил на советские грабли. Его окружение не интересовалось социальным моделированием. Наша верхушка продолжала строить социализм c искаженным лицом. C нечеловеческим лицом.

Действовали по марксистско-ленинским схемам. Через 20 лет это все шандарахнулось.

«Довели страну»

Леонид Судаленко подчеркивает, что политика Лукашенко настолько испортила имидж Беларуси, что она попала в список стран третьего мира:

- Нашу страну включили в короткий список МОТ (международная организация, которая следит за справедливостью отношений «наниматель - работник» - прим. Сharter97.org). Мы на очень плохом счету у западных коллег. Нас рассматривают как страну, где совершенно не считаются с профсоюзами.

Мне очень жаль, как гражданину Беларуси, что власти довели страну до такого состояния, что ее включают в подобные позорные списки.

Правовой инспектор заявляет, что наша страна попала на карандаш международных организаций:

- Безусловно, теперь мы находимся под пристальным вниманием международных организаций. Это никак не добавляет имиджа нашей стране на международной арене. Власти своими же руками превращают Беларуси в третьеразрядную страну, где не считаются с правами трядящихся и профсоюзов вообще.

«Виллообразующая номенклатура»

Леонид Заико обращает внимание на то, что Беларусь погрязла в коррупции:

- Вместо экономики у них получились виллы, коттеджи и мерседесы. Совсем не социалистического типа. Когда мы говорим о номенклатуре в СССР, то этих людей можно было понять, они жили более-менее скромно. А окружение Лукашенко стало «виллообразующим».

Они начали покупать себе мерседесы, а поддержание социальной инфраструктуры стало для них неинтересным.

Вот смотрите, Лукашенко назначил своим «смотрящим» по Гродненской области, говоря языком «Владимирского централа», человека, у которого десять квартир, десять машин. Возникает вопрос: зачем ты такого человека берешь?

Экономист Леонид Заико попытался объяснить, что мы получили в результате правления Лукашенко:

- У нас получилась смешенная экономика, или смешная. Кому как нравится.

Появились десять тысяч миллионеров, возникла колоссальная пропасть между чиновниками и «новыми бедными», возникла пропасть между людьми, которые находятся на вершине пирамиды власти и теми, кто живет в городах и деревнях.

Это социально-расколотое общество. Эксперимент Лукашенко очень дорого стоил для нашего общества, - подытожил Леонид Заико.