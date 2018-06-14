Быть ли государству «Северная Македония»? 14.06.2018, 9:15

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Как Греция заставила Македонию изменить название страны.

Афины и Скопье достигли прогресса в переговорах по спорному вопросу о названии Македонии. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 12 июня проинформировал греческого президента Прокописа Павлопулоса о том, что Афины признают соседнее государство под названием "Северная Македония". Но прежде этот шаг должен одобрить греческий парламент, пишет dw.com.

"Решение греческой стороны позволит сохранить этническую и культурную идентичность", - заявил, в свою очередь, премьер-министр Македонии Зоран Заев. Впрочем, его оптимизм разделяют далеко не все: в Скопье в начале июня прошла многотысячная акция протеста против переименования страны. Она стала ответом на планы правительства провести референдум о новом названии государства.

Чего опасаются Афины

Спор вокруг наименования Македонии возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Афины опасались, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на северогреческий регион, который исторически называется Македонией. После окончания Второй мировой войны глава Югославии Иосип Броз Тито выразил мнение, что прибрежная часть Греции, включая город Салоники, должна принадлежать Югославии.

Из-за греческой позиции официальное название Македонии в ООН с 1993 года - "бывшая югославская республика Македония". Кроме того, из-за несогласия Афин правительство в Скопье не может начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Греция также наложила вето на вступление Македонии в НАТО. Если сторонам удастся договориться, Македония сможет претендовать на членство в НАТО и начнет ускоренную подготовку к этому процессу.

Быть ли "Северной Македонии"?

Комментируя прогресс по вопросу названия Македонии, греческий премьер Ципрас в интервью одному из местных каналов заявил: "Это большая дипломатическая победа, но и великий исторический шанс". Ранее фигурировали следующие варианты названия: Илинденская Македония, Верхняя Македония, Македония-Скопье. Название "Северная Македония", если стороны о нем окончательно договорятся, Ципрас считает erga omnes, то есть, согласно международному праву, обязательным для всех государств. Но произойдет ли фактическое переименование, пока не совсем ясно, поскольку более 140 стран мира ранее признали балканское государство именно под названием Республика Македония, которое фигурирует и в македонской конституции.

"Именно от erga omnes - необходимости признания нового названия всеми странами мира - зависит, вступит ли в силу соглашение, достигнутое между Афинами и Скопье", - говорит в интервью DW Йоргос Цогопулос, доцент кафедры международных отношений Университета Фракии.

Осторожно оценивает перспективу соглашения об изменении названия страны и Константинос Филис, директор по исследовательской работе в Афинском институте международных отношений: "Основное направление, в котором следуют стороны в процессе переговоров, я расцениваю позитивно". При этом существуют некоторые вопросы, которые пока остаются открытыми, например, признает ли Греция македонский язык и возможно ли "северомакедонское" гражданство. Все это должно быть четко указано в соглашении, которое намерены подписать представители сторон, поясняет Филис.

Отношения с Македонией зависят от греческого парламента

По некоторым данным, Ципрас и его македонский коллега Заев должны на днях подписать исторический документ в ходе встречи, которая предположительно состоится на озере Преспа. Но перед этим министр иностранных дел Македонии Никола Димитров посетит Берлин. Между тем греческий министр иностранных дел Никос Котзиас озвучил свою позицию по этому вопросу в интервью греческому телевизионному каналу Kontra Channel: "Нам нужно соглашение на века, с которым будут согласны народы".

Греческий министр доволен результатами переговоров с соседней республикой. Он подчеркивает, что Греции удалось добиться своего в вопросах признания существующих границ, территориальных притязаний, позиции относительно спекуляций о национальном меньшинстве, а также статуса erga omnes для нового названия Македонии.

Между тем против подписания соглашения с соседним государством выступают греческие правые популисты из партии "Независимые греки" - младшего партнера в правящей коалиции Ципраса. Эта партия против любого компромисса с Македонией. Глава "Независимых греков" и министр обороны Греции Панос Камменос даже экстренно созвал пресс-конференцию после того, как стало известно, что стороны достигли прогресса в переговорах о названии Македонии.

Камменос заявил, что ничего не изменилось в споре о названии Македонии, и пригрозил депутатам своей от партии выгнать их из партийных рядов, если они проголосуют за подписание соглашения. При этом он заверил, что останется в составе правящей коалиции, даже если Ципрас пойдет на компромисс и подпишет соглашение с македонской стороной.

Без голосов "Независимых греков" премьер Ципрас не сможет получить необходимое для подписания документа большинство в парламенте и вынужден будет обратиться за поддержкой к парламентской оппозиции, представленной социалистами.