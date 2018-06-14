«Белорусы пьют меньше, но по рискованной схеме» 4 14.06.2018, 9:45

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Фото: tut.by

Эксперты рассказали о неожиданном месте Беларуси в рейтинге пьющих стран.

Белорусы — на 27 месте в мире по потреблению алкоголя на душу населения, а ведь еще в 2010 году были самой пьющей нацией. Новый рейтинг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у многих вызвал недоверие: могли ли белорусы за короткий срок так стремительно протрезветь?

По последним данным ВОЗ, в Беларуси на человека в 2016 году приходилось 11,2 литра алкоголя. Еще в 2010 году цифра была значительно выше — 17,5 литров. А может, белорусы не стали меньше пить, а просто изменилась методика подсчета, или больше белорусов стали потреблять контрафактный алкоголь, который, возможно, не учитывает статистика?

Меньше пить стали во всем регионе

Чем объяснить внезапные перемены, tut.by спросил в Страновом офисе ВОЗ в Беларуси.

— Первый фактор: во всем регионе наблюдается снижение потребления алкоголя. Если посмотреть, то для России потребление снизилось на 4 литра, для Украины — на 5 литров и больше. И все это произошло не за год, — объясняет координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ по Беларуси Валентин Русович.

Второй фактор — уточненная формула подсчетов незарегистрированного алкоголя.

Общая цифра потребления алкоголя складывается из учтенного потребления (его специалисты ВОЗ берут из данных ежегодных статистических сборников Белстата) и неучтенного потребления.

— Раньше для того, чтобы подсчитать количество неучтенного алкоголя, брали более общую формулу: определенный процент от общего потребления, плюс опирались еще на какие-то публикации, — рассказывает Валентин Русович. — А в 2016 году расчет неучтенного потребления во многом делали на основе данных STEPS-исследования, которое ВОЗ и Министерство здравоохранения Беларуси проводили в 2016 году. Если в 2010 году неучтенного алкоголя было более трех литров, то сейчас — полтора. Если бы снова неучтенного было три литра, мы бы в последнем рейтинге стояли выше пунктов на 14.

В исследовании участвовала выборка из 6 тысяч домохозяйств, она репрезентативна, позволяет экстраполировать полученные данные на все население.

Фото: Reuters

— А вдруг у нас все-таки такое высокое место в рейтинге, потому что много контрафакта, который невозможно подсчитать?

— Невозможно в таком количестве замещать учтенный алкоголь контрафактной продукцией, — считает Валентин Русович.

В то же время, по статистике МВД, контрафактного алкоголя в Беларуси становится больше. Так, три года назад правоохранители рассказали, что «продажи водки упали на четверть, но доля контрафакта из России растет в разы». За весь 2014 год сотрудники МВД изъяли из нелегального оборота более 260 тысяч литров спирта и спиртосодержащих напитков. В 2017 году — более 550 тысяч литров.

Белорусы пьют по рискованной схеме — большими объемами

Несмотря на снизившиеся в рейтинге ВОЗ объемы потребления алкоголя, Валентин Русович отмечает: все равно 11,2 литра на человека в год — это очень много.

— Восемь литров на человека — расчетный порог, ниже которого нужно опускать потребление. Если ниже восьми литров — моментально снижается и травматизм, и смертность от внешних причин, от острых отравлений алкоголем.

Валентин Русович добавляет, что, помимо литров на человека, еще один важный показатель — характер потребления алкоголя.

— По показателю эпизодического употребления алкоголя в больших количествах Беларусь находится в таком положении, которое вызывает беспокойство. По данным того же STEPS-исследования, каждый третий мужчина периодически потребляет дозу больше 60 грамм чистого спирта за один повод. От 60 и заканчивая средней смертельной дозой потребления алкоголя — 300 грамм чистого спирта, которая соответствует бутылке водки на человека, потребленной в течение шести часов. Приблизительно эта дозировка вызывает повышение концентрации алкоголя в крови до 3,5 промилле и больше. С этой дозы начинается смертельное отравление алкоголем, запускается механизм отключения центра дыхания, отравления рвотными массами, остановки сердечной деятельности. Это отравление вызывается преимущественно крепкими спиртными напитками, пивом или сухим вином смертельной концентрации сложно достичь чисто по объемам.

Нарколог: «Нужно считать смерти от алкоголя»

Психиатр-нарколог Владимир Иванов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— 12 литров лучше, чем 17, поэтому я положительно к этой новости отношусь, — говорит TUT.BY психиатр-нарколог, завотделением в РНПЦ психического здоровья Владимир Иванов. — C другой стороны, это все равно много. Я принимал активное участие в антиалкогольной кампании, которую проводили во времена Горбачева. Тогда официальный уровень потребления алкоголя на душу населения вряд ли превышал 10 литров, но партия и правительство полагали, что это слишком много, и надо что-то с этим делать.

Психиатр-нарколог считает, что данными о годовом потреблении очень легко манипулировать, а потому сам бы оценивал ситуацию с алкогольным потреблением с цифрами по смертности.

— Есть такие критерии как смертность от цирроза печени, в результате несчастных случаев, связанных с потреблением алкоголя, включая ДТП. Годовой уровень алкогольных психозов… Смертность от передозировки алкоголем. МВД вот заявило, что 600 человек умерли от передозировки (за пять месяцев этого года. — Прим. TUT.BY) — вот это вещи более ценные. Можно спрятать куда-то сколько-то декалитров спирта, посчитав его не спиртом, а вот спрятать труп гораздо тяжелее. Когда смотришь на эти цифры в динамике, за несколько десятилетий, становится понятно, лучше стало или хуже. Но должен тут обрадовать: насколько мне известно, в сравнении с ситуацией пятнадцатилетней давности, все-таки эти цифры в нашей стране снижаются.

По данным Белстата, людей с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза действительно становится меньше. Если в 2010 году таких в Беларуси было 27 949 человек, то в 2016 году — уже 18 587 человек (год, когда собирались данные для нынешнего отчета). Любопытно, что самым критичным за последние 17 лет по этим диагнозам был 2009 год — 33 197 человек.

В последние десятилетия в целом становилось меньше смертей от случайного отравления алкоголем. В 2010 году таких случаев было 2462, а в 2016 году существенно меньше — 1 461. В прошлом, 2017 году, умерли от случайного отравления алкоголем 1 497 человек.