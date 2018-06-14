Команда Трампа переигрывает Путина 2 14.06.2018, 9:52

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Пример КНДР произвел в РФ сильное впечатление.

"Пропагандистская установка", что президент США Дональд Трамп находится под влиянием президента РФ Владимира Путина, абсурдна и не соответствует действительности. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Трампу удалось переломить ситуацию, которая развивалась по очень опасному сценарию. Ведь многие политики начинали говорить, что мы находимся на пороге третьей мировой войны. КНДР действовала провокационно, запуская свои ракеты в сторону Южной Кореи и Японии. Трамп без единого выстрела заставил Ына изменить свою позицию. И это победа. Да, мы видим разные заявления: мол, подписанный договор – ни о чем и там нет никаких обязательств. Но тем не менее началось мирное разрешение конфликта на Корейском полуострове. Ын стал открыт для мира. То есть Трамп дал результат, причем дипломатическими усилиями. И, занимаясь урегулированием ситуации с КНДР, он заслуживает большего доверия европейских лидеров. А занятая Трампом позиция на съезде "Большой семерки" говорит о том, что он уверен в своей правоте", – сказал Боровой.

Он считает, что команде Трампа под силу изменить внешнюю политику президента РФ Владимира Путина.

"Думаю, уже и Путин понял, что с "рыжим клоуном", как называла Трампа российская пропаганда, нужно быть осторожнее. Потому что он может его переиграть. Американский президент играет в долгую. А Путин не умеет играть в глобальные игры – его хватает максимум на пару месяцев. Трамп и его команда вполне в состоянии повлиять на внешнюю политику Путина. Пример КНДР произвел в РФ сильное впечатление. Установка, что Трамп на крючке у Путина, абсурдна, смешна и не соответствует действительности. Это был тезис пропаганды. В частности, эту установку раскручивала и Демократическая партия США", – подчеркнул Боровой.

12 июня лидеры США и КНДР провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.