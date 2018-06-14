Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста 14.06.2018, 9:59

Алексей Навальный

Политика задерживали за акцию «Он нам не царь».

Тверской суд Москвы 15 мая назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному 30 суток ареста за повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий после акции "Он нам не царь" 5 мая. Сегодня Навальный вышел на свободу.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста. Об этом в своем Twitter сообщила радиостанция "Эхо Москвы".

15 мая Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий и на 15 суток – за неповиновение полиции. Политик находился под стражей месяц, так как сроки административных арестов не суммируются.

Фото дня: Навальный выходит после 30 суток ареста

Фото: Дмитрий Серебряков pic.twitter.com/KgvDFDJii2 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 14 июня 2018 г.

5 мая в городах России прошла организованная Навальным акция протеста "Он нам не царь", приуроченная к намеченной на 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Участников акции нагайками избили "казаки" из "Центрального казачьего войска", которое получает финансирование от мэрии Москвы на обучение охране общественного порядка на массовых мероприятиях.

В "Центральном казачьем войске" заявили, что не участвовали в "противоправных действиях", а "высказывали гражданскую позицию".

По информации "ОВД-Инфо", в 27 городах России задержали около 1600 человек, в том числе Навального.