Фотофакт: Уроженец Беларуси оформил бутик модного ювелира в Нью-Йорке 14.06.2018, 10:08

Роман Внуков (слева) и Джейкоб Арабо

Фото: New York Post

До переезда дизайнер успел поучаствовать в восстановлении исторического района в Минске.

Издание New York Post рассказало, как дизайнер Роман Внуков переделал флагманский бутик Джейкоба Арабо – ювелира, создающего супердорогие украшения и часы, пишет belmir.by.

Как повествует издание, каждая деталь в этом здании на Манхэттене, открывшемся 26 апреля после обновления, подчинена одной идее и связана в единое целое. А все потому, что концепция целиком была придумана одним человеком – Внуковым.

Режим работы дизайнера был крайне напряженным. Он закрылся в комнате, отключил сотовый и работал 24 часа в сутки. Конечный документ, включая рендеры, рисунки и спецификации, занял 250 страниц.

«Кто-то другой делал бы этот проект полтора года. У меня на все ушло 7 месяцев», – говорит Роман.

Внуков родился в Беларуси. И до переезда успел поучаствовать в восстановлении исторического района в Минске. Он имеет опыт укладки кирпича, водопроводного дела, электромонтажа. Поэтому сейчас, продумывая дизайн, предусматривает все до мелочей.

За 25 лет работы Роман выполнил 360 проектов, пишет New York Post. И чувствует себя свободно, работая над зданиями в любом стиле – от современных апартаментов в Майами до традиционных домов в Москве.

Фото: Instagram

Кстати, Джейкоб Арабо – тоже эмигрант, приехал с семьей в США из Узбекистана в 1979-м. В Нью-Йорке окончил курсы по работе с драгоценностями и устроился ювелиром в одну из компаний, а затем купил за 8 тысяч долларов маленькую ювелирную фабрику.

Вначале он разрабатывал дизайн украшений для других компаний, но в конце концов зарегистрировал собственную марку Jacob & Co и открыл тот самый магазин на Манхэттене. Дела шли хорошо, а затем произошел случай, ставший и вовсе новой точкой отсчета.

В 1993-м в бутик зашла известная певица Фэйт Эванс. Ей так понравились украшения Арабо, что она позвала мужа – звезду хип-хопа Бигги Смоллса. И вскоре при помощи «сарафанного радио» о ювелире узнали другие люди из шоу-бизнеса.

В результате Джейкоб превратился в штатного ювелира многих персон из мира музыки, спорта и кино. Среди его клиентов – Дэвид и Виктория Бекхэмы, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Мадонна, Джей-Зи, Бейонсе и так далее.

Арабо и сам стал знаменитостью, в том числе скандальной, поскольку отсидел пару лет в тюрьме по финансовым обвинениям. Многие рэперы вставили его имя, превратившееся в бренд, в тексты своих песен как синоним успеха и роскошной жизни.