Могилевский актер: Распечатаю расчетник и выйду с ним на площадь 14.06.2018, 10:43

1,247

Владимир Петрович

Владимир Петрович показал, сколько заработал за месяц.

Актер Могилевского драматического театра Владимир Петрович призвал сограждан «показать, сколько мы зарабатываем». На своей странице в «Фейсбуке» он опубликовал расчетник с майской зарплатой. За 25 рабочих дней ему насчитали 348 рублей 42 копейки ($174), передает «Радыё Свабода».

«Пусть ответят, где растиражированная официальными СМИ заработная плата в 921 рубль?!» - подписал обращение могилевский актер.

В расчетнике указано: Владимир Петрович - ведущий мастер сцены. Его оклад - 160 рублей 62 копейки. 348 рублей актеру «набежало» с надбавками. Вместе с авансом «на руки» он получит 297 рублей 86 копеек.

Актер заявляет, что собирался распечатать расчетник большим форматом и выйти с ним на площадь, чтобы так привлечь внимание к нищенской жизни актеров. Но, говорит, такое намерение отложил, так как «окончательно не созрел».

«Это нищенское существование убивает», - возмущается актер.

«Когда у меня спрашивают, сколько зарабатываю, то я избегаю ответа. И не потому, что это коммерческая тайна, а потому, что в размер зарплаты люди не верят. Для многих профессия актера престижная, и считается, что мы в деньгах купаемся. А на самом деле - в нищете. Оклад ведущего мастера сцены ниже прожиточного минимума - 160 рублей», - поясняет он.

Юбилей театра не прибавил к зарплате бонусов

Владимир Петрович работает в Могилевском театре 38 лет. Он поставил 20 разноплановых спектаклей и сыграл более сотни ролей. Он первым поставил спектакль по произведению Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Время сeконд-хэнд». Последняя его постановка - «Тайны старой ратуши».

Премьерой этого спектакля 15 мая могилевский театр отметил 130-летие. Те самые 348 рублей 42 копейки Владимиру Петровичу насчитали как раз за месяц, когда театр праздновал юбилей.

По словам актера, юбилейный месяц не добавил заметных бонусов к зарплате, так как занятость в театре считается участием в спектакле.

«В это время я выпускал "Тайну старой ратуши", и выходит, что якобы "не работал", так репетиционные баллы наполовину меньше, чем за спектакль. Конечно же, мне что-то насчитали, но меньше, чем тем, кто был занят в постановке", - говорит он.

Актеры подрабатывают, ремонтируя квартиры

По его словам, механизм начисления заработка актеру очень путаный, и тому, кто не искушен в нюансах театральной бухгалтерии, разобраться в них трудно. Кроме тарифной ставки, говорит он, актер получает баллы за работу.

«Если много актеров труппы набрало много баллов, то им всем выплатят небольшую сумму, так как их много. В противном случае сумма будет больше, но выплаты будут колебаться между 60-70 рублями», - говорит Владимир Петрович.

У актеров, продолжает он, нефиксированный рабочий день. Его график зависит от того, есть ли в определенный день спектакль, и тогда к нему привязываются репетиции.

«Мы можем куда-то выезжать, - объясняет актер, - в 7 утра и вернуться в полночь, и это будет считаться рабочим днем».

Рассчитывать на подработку в творческой области, говорит он, могилевским актерам не приходится. В Минске же такие возможности есть на телевидении, киностудии, в рекламе. Их используют тамошние актеры.

«Могилевские же актеры ищут занятие в других сферах, - говорит собеседник. - Например, некоторые ремонтируют квартиры. Но понятно, что на спектакль они приходят усталые, у них нет той энергии, которую бы они могли иметь».

У нас все скатывается к маргинальности и деградации

Все же, несмотря на трудности, Владимир Петрович считает, что белорусские театры не останутся без актеров. Эта профессия, по его мнению, пока остается востребованной, хотя прежних конкурсов на нее почти нет.

«В 18-25 лет человек увлеченный и полный идей и особенно не задумывается, а иногда не обращает внимания на предупреждения о трудностях. Молодые люди убеждают себя, что смогут, выстоят, и останутся в профессии. А позже уходят, - говорит о ситуации с молодыми театральными кадрами собеседник. - Из нашего театра немало ушло молодых перспективных актеров. Появилась семья, родился ребенок, которого надо кормить. У меня был спектакль - из него ушли трое молодых актеров, и постановку пришлось списать».

Владимир Петрович считает, что у власти на первом месте стоит вовсе не культура. В ее лексиконе, по его мнению, и слова такого нет.

«У нас все скатывается к маргинальности и деградации, поэтому зачем в такой ситуации высокая культура? - говорит он. - Ее проявления не надо запрещать, ограничивать, так как все само вымрет».