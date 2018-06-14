Россия хочет увязать газ для Беларуси с «интеграционными проектами» 2 14.06.2018, 10:19

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Дмитрий Козак

В правительстве РФ сменился куратор по топливным вопросам.

Торг с Россией за более привлекательные условия поставки газа и нефти в Беларусь практически всегда сопровождался обсуждением совместных приватизационных проектов. Повторится ли эта история с приходом новой команды в правительство России, пишет Татьяна Маненок для сайта «Белрынок».

Сейчас правительство Беларуси — в ожидании возобновления переговоров по цене на газ с новым правительством России.

Старые задачи при новом кураторе

В обновленном российском правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса и развитие промышленности курирует вице-премьер РФ Дмитрий Козак вместо Аркадия Дворковича.

«На прошлой неделе я отправил приветственный адрес моему нынешнему визави и попросил его определиться на предмет продолжения наших переговоров. (…) Я жду ответа от Козака (вице-премьер РФ Дмитрий Козак. – Прим. ред.)», — рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко журналистам 29 мая.

При этом он заочно поблагодарил А. Дворковича за «совместную плодотворную работу». «Непростые были переговоры. Аркадий Владимирович отстаивал всегда интересы Российской Федерации, я отстаивал свои. Но мы всегда находили компромисс и решали те вопросы, которые ставили президенты и премьеры наших стран», — отметил В. Семашко. И добавил: «думаю, что у нас получится контакт и с Козаком».

Этот «контакт» очень нужен, чтобы договориться по условиям поставки российского газа в Беларусь после 2020 года. Задача-максимум для правительства Беларуси – сблизить цены на газ с российскими.

Теперь «мы должны с Козаком войти в новый этап переговоров для того, чтобы определиться с формулой ценообразования, созданием единого рынка электроэнергии», отметил В. Семашко.

По его словам, никто не снимал задачу к 1 июля 2019 года создать в ЕАЭС общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — единый рынок нефти и газа. Но разница в цене на газ в России и Беларуси — серьезная преграда для создания единого рынка электроэнергии в ЕАЭС. Поскольку цена газа — определяющий фактор в себестоимости вырабатываемой электроэнергии, дисбаланс цен на этот энергоноситель в России и Беларуси приведет к тому, что на едином рынке ЕАЭС белорусская энергетика будет неконкурентоспособной. Вот почему белорусская сторона так настойчива в своем стремлении поскорее сблизить цены на газ с российскими.

Можно предположить, что эта тема если не прямо, то косвенно будет также обсуждаться на заседании Высшего госсовета «cоюзного государства», которое пройдет в Минске 19 июня. Известно, что к этому заседанию стороны готовят план развития Союзного государства на четыре года. «К очередному заседанию (Госсовета) мы готовим очень важный документ о приоритетах и направлениях, задачах дальнейшего развития Союзного государства на ближайшие четыре года. Это придаст, конечно, новые качества нашим отношениям», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 29 мая.

Пока неизвестно, включает ли этот план такое направление, как интеграция активов союзников. Можно предположить, что вряд ли Кремль упустит из виду эту тему, несмотря на недавний безуспешный опыт реализации такого плана.

Напомним, Москва всегда была недовольна скоростью реализации интеграционных проектов с Беларусью. В конце 2012 года А. Лукашенко и В. Путин, обсуждая эту тему, договорились прислать в Минск инспектора, чтобы «подтолкнуть» реализацию 5 совместных интеграционных проекта.

Инспектировал белорусские предприятия в начале 2013 года А. Дворкович. Тогда он посетил МАЗ, «Гродно Азот» и «Гомсельмаш» (российские партнеры этих предприятий в то время были известны – «КамАЗ», «Ростехнологии», «Ростсельмаш», «ЕвроХим»). По итогам визита А. Дворкович сделал вывод: «у нас огромный потенциал в промышленной кооперации», «есть готовность к намного более серьезной кооперации».

В то время обещания скорой интеграции и кооперации обеспечили официальному Минску лояльность Кремля по разным направлениям – и при выделении очередного транша кредита Антикризисного фонда, и при подписании нефтяного баланса.

И хотя А. Дворковичу в то время не удалось подстегнуть реализацию 5 интеграционных проектов, эту тему в России не забыли.

Спустя четыре года она вновь была актуализирована. На этот раз – при подписании договоренностей по разрешению нефтегазового конфликта. Пакет из 7 документов, который стороны подписали 13 апреля 2017 года, включал в том числе и «протокол Дворкович – Семашко». Этим протоколом было определено, что стороны до конца года представят по три совместных интеграционных проекта.

Позже В. Семашко, комментируя этот документ, отмечал, что с белорусской стороны речь может идти о проектах в нефтехимии, нефтегазовой отрасли, в машиностроении, а способы их реализации могут быть разными — и обмен активами, и покупка определенного пакета акций, в том числе и через допэмиссию акций.

Реализовать эти проекты к концу 2017 году не получилось. Вероятно, на этапе выборной президентской кампании президента правительству России было не этих проектов. Но вряд ли оно отодвинуло эту тему на задний план.

ОАО «Гродно Азот» не дождалось российского инвестора

В небезызвестную «пятерку» интеграционных проектов была включена интеграция «Гродно Азота» с одной из российских компаний. В свое время белорусская сторона была максимально заинтересована в привлечении на предприятие российского инвестора, производителя или владельца природного газа. Ведь «Гродно Азот» – крупнейший потребитель природного газа, это предприятие потребляет около 1,5 млрд. куб. м в год.

Несколько лет назад «Гродно Азот» обсуждал проект по приватизации с компанией «Газ-Ойл», стопроцентной «дочкой» «Газпрома». Белорусскому предприятию инвестор был нужен для реализации масштабного проекта – строительства нового азотного комплекса стоимостью 1,5 млрд. долларов. Тогда шла речь о создании СП по производству аммиака и карбамида и обеспечению его природным газом. Но эта сделка не состоялась. Позже свои предложения по участию в акционерном капитале «Азота» правительству Беларуси направляло ОАО «Сибур-Минудобрения». Однако и это проект не был реализован.

Спустя некоторое время возможную приватизацию «Гродно Азот» анонсировал белорусский президент А. Лукашенко. «Мы не исключаем продажу какой-то части акций «Гродно Азота», как и строительство там нового производства. Мы и «Газпрому» это предлагали, – рассказал А. Лукашенко в январе 2013 года. И добавил, что лично он видит вариант строительства на «Гродно Азот» нового азотного комплекса на троих: «русские, Индия и мы». Но и на «троих» реализовать проект не получилось.

Несмотря на эти неудачи, крест на сотрудничестве с россиянами белорусская сторона не поставила. «Понимая зависимость нового азотного комплекса от газа, мы готовы реализовать проект с российскими партнерами, если у них будет интерес», — заявил в конце мая 2018 года председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

Недавно белорусское руководство определилось с перспективами развития ОАО «Гродно Азот». Предприятие будет строить новый азотный комбинат и параллельно модернизировать действующее производство. Стоимость строительства нового азотного комбината — более 1 млрд. долларов, стоимость модернизации действующего производства — около 400 млн. долларов. Уже заявлено, что модернизацию действующего производства частично профинансирует само предприятие, также планируется привлечь кредит на эти цели в сумме 287 млн. долларов под 6% годовых.

Что же касается финансирования строительства нового азотного комплекса, то, как сообщал в начале 2018 года гендиректор «Гродно Азот» Игорь Бобырь, есть договоренности с одним из китайских банков о предоставлении льготной кредитной линии на эти цели, а также предложение о предоставлении кредита от одного из европейских банков. Он также отметил, что генподрядчик этого проекта будет выбран в 2018 году, а новый азотный комплекс должен быть построен к концу 2024 года.

На предприятии не скрывают, что одним из основных рисков реализации этого масштабного проекта является высокая зависимость от цены на газ. «Проект особенно чувствителен к разнице между ценой на газ и карбамид. Это — определяющий фактор для эффективной работы предприятия», — отмечает И. Бобырь.

Поскольку предприятию «Гродно Азот» приходится также субсидировать поставки азотных удобрений на внутренний рынок, правительство постаралось минимизировать для него инвестиционные риски. На период реализации и окупаемости нового проекта для «Гродно Азота» установлена гарантированная цена на природный газ. По словам Бобыря, она ниже, чем для некоторых других белорусских предприятий, но превышает цену, которую платит страна за российский газ. Отметим, что средняя цена импортируемого российского газа составила для Беларуси в январе-марте 2018 года 132 долларов за тыс. куб. м, что ниже средней цены за аналогичный период 2017 года на 8,6%.

На предприятии не скрывают, что особые надежды возлагают на договоренности в ЕАЭС о сближении цен на газ с российскими. Если белорусским переговорщикам удастся это сделать, то задача привлечь российского инвестора для реализации масштабного инвестпроекта на «Гродно Азот» теряет свою остроту.

Не исключено, однако, что российская сторона, понимая это обстоятельство, постарается увязать условия поставки газа в Беларусь с реализацией интересующих ее интеграционных проектов.