В столице Македонии вышли на протест из-за нового названия страны 14.06.2018, 10:25

Фото: AFP

Акция прошла у здания парламента.

В столице Македонии у здания парламента прошла акция протеста изменения конституционного названия страны.

Об этом сообщает Радио Slobodna Evropa.

Около 1500 человек собрались в центре Скопье с пиротехникой и плакатами, призывая к отставке правительства. Учасники акции пели патриотические песни и скандировали лозунги "Отставка Заева" и "Мы не принимаем это название".

Среди демонстрантов была большая группа лиц в масках. Некоторые из них бросали в полицейских бутылки и камни.

Официального организатора у акции не было, но в соцсетях несколько националистических групп призывали к протестам, и среди них наиболее частыми были призывы группы Всемакедонского национального совета.

Страшо Олумчев, президент совет, заявил, что граждане собрались спонтанно, и они возмущены соглашением с Грецией и что "этот протест является лишь предупреждением, потому что никто не имеет права изменять конституционное название государства и что право решать национальные проблемы имеют только граждане".

Среди протестующих не было политиков. Через два часа демонстранты начали покидать площадь перед парламентом.

Ранее президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

Спор о названии Македонии длились с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому долгое время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.