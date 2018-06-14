Кем белорусы могут устроиться на работу в Польше, Литве, Канаде и других странах 14.06.2018, 11:13

В каких странах белорусов готовы взять на работу и сколько там можно заработать.

Жители Барановичей, которые недовольны своей зарплатой или не могут найти работу, могут поискать вакансию за границей. Intex-press узнала, в каких странах белорусов готовы взять на работу и сколько там можно заработать.

Чехия

Кто требуется. Рабочие строительных специальностей, работники пищевой отрасли, специалисты в области тяжелой промышленности.

Какие условия. Преимущество отдается соискателям до 40 лет, однако возможно и трудоустройство специалистов с высшим образованием и большим опытом работы старше 50 лет. Наниматели обычно частично возмещают расходы по проживанию и питанию.

Какая зарплата. На рабочих специальностях за месяц можно заработать от 1000 долларов, квалифицированным специалистам обещают более высокую оплату.

Как устроиться на работу. Для трудоустройства нужно обратиться в кадровое агентство. Там помогут собрать пакет документов (справка о несудимости, медицинская справка и другие), направить их работодателю. Если наниматель в ответ пришлет приглашение на работу, нужно будет оформить рабочую визу.

Польша

Кто требуется. Рабочие строительных специальностей (разнорабочие, каменщики, плотники, облицовщики), работники пищевой промышленности, сезонные рабочие на сбор ягод, овощей, фруктов.

Какие условия. Строгих возрастных ограничений нет, но на заводы больше шансов устроиться у соискателей до 50 лет. Работать придется 6 дней в неделю: в будни – по 10 часов, а в субботу – по сокращенному графику. Некоторые работодатели предоставляют жилье.

Какая зарплата. Оплата строительных работ почасовая. В среднем – 2,5-3 доллара в час. За месяц можно заработать от 600 долларов.

Работа сборщиков овощей, ягод и грибов может оплачиваться по часам (около 2,5 долларов в час) либо «по лукошкам».

Как устроиться на работу. Для устройства необходимо обратиться в кадровое агентство и заключить договор. Там помогут собрать и оформить все необходимые документы и отправят их работодателю. Если резюме нанимателю понравится, он отправит приглашение на работу. С этим приглашением в визовом центре нужно оформить рабочую визу.

Литва

Кто требуется. Водители-международники.

Какие условия. Вакансия водителей открыта для мужчин до 50 лет, с опытом работы от 1 года по своей категории.

Какая зарплата. Месячная заработная плата водителей-международников начинается с 1000 евро.

Как устроиться на работу. Чтобы устроиться на работу, нужно прийти на собеседование в кадровое агентство. Соискателю надо иметь водительские права необходимой категории, документы о состоянии здоровья и медицинскую страховку. Все документы помогут оформить в агентстве.

Германия, Нидерланды

Кто требуется. Программисты.

Какие условия. Соискатели должны иметь высшее образование, опыт работы и владеть английским и немецким языками.

Какая зарплата. Заработная плата зависит от конкретного работодателя и опыта работы соискателя. Первое время можно рассчитывать на 2000-2500 евро в месяц.

Как устроиться на работу. Нужно отправить резюме с описанием опыта работы на английском языке в кадровое агентство, после чего соискателя пригласят на собеседование, где проверят уровень владения иностранными языками. Далее – интервью с работодателем. Если обе стороны все устроит, работодатель предложит подписать контракт.

США, Канада

Кто требуется. Работу в Америке и Канаде предлагают владельцы круизных лайнеров. Вакансии для белорусов предлагают разные: повар, официант, фотограф, продавец, горничная и администратор.

Какие условия. Работодатели ставят два условия: возраст – 21-33 года и знание английского языка. У соискателей с опытом работы по выбранному направлению шансов уехать на работу больше.

Какая зарплата. Заработная плата зависит от работы, которую выполняет человек. В месяц на лайнере можно заработать от 1000 долларов. При этом расходы по проживанию и питанию ложатся на работодателя. Стоит учитывать, что на такой работе практически нет выходных.

Как устроиться на работу. Чтобы устроиться работником на круизный лайнер, нужно пройти интервью сначала в кадровом агентстве, а затем – с работодателем. После этого оформляется виза, медицинская справка и страховка.

ОАЭ, Катар

Кто требуется. В Эмиратах и Катаре белорусам предлагают вакансии в гостиничной сфере и работу в авиакомпаниях.

Какие условия. На работу приглашают людей в возрасте от 19 (от 21 для работы в авиакомпаниях) до 33 лет, которые владеют разговорным английским и имеют опыт работы в подобной сфере. Но устроиться можно и без опыта работы.

Какая зарплата. Заработная плата зависит от вакансий и конкретного работодателя. Где-то работнику бесплатно предоставляют соцпакет с питанием и проживанием, где-то все расходы высчитывают из зарплаты. Оклад продавца-консультанта в катарском dute-free, например, начинается от 850 долларов, доплаты зависят от того, как человек будет работать.

Как устроиться на работу. Чтобы уехать в Эмираты, надо пройти собеседование в кадровом агентстве. Для этого нужно отправить свое резюме и ждать приглашения. Если первое собеседование пройдет успешно, соискателя пригласят на второе – с прямым работодателем. Нанимателю важен приличный внешний вид работника и уровень владения языком.

После собеседования работодатель предлагает подписать контракт.

Финляндия

Кто требуется. Сборщики и сортировщики ягод, трактористы и другие сельскохозяйственные работники.

Какие условия. Женщины в возрасте от 20 до 40 лет, крепкое здоровье и опыт сельскохозяйственных работ. Приветствуется наличие водительских прав категории «В» и опыт сельскохозяйственных работ. Знание языка не требуется. Длительность контракта в основном от 1,5 до 2,5 месяца с июня по сентябрь. Работодатель предоставляет место в общежитии либо на съемной квартире, за которое из зарплаты каждый месяц будут высчитывать 100–140 евро. Расход на питание (около 20–30 евро в неделю) также высчитывается из ежемесячной заработной платы.

Какая зарплата. Оплата у сборщиков урожая сдельная. За килограмм ягод платят около 1 евро. Зарплата зависит от погоды: когда холодает, урожая выспевает меньше.

Как устроиться на работу. Заполнить анкету на сайте кадрового агентства и выслать ее на электронную почту. После обработки анкеты агент назначит собеседование. А после успешно пройденного собеседования поможет собрать все документы для трудоустройства.

Сколько стоят услуги кадрового агентства

Кадровое агентство – это посредник между соискателем и нанимателем. Оно помогает собрать необходимые документы и отправить их работодателям. Услуги таких агентств платны. Стоят в среднем от 150 до 300 долларов (цена зависит от того, обладает ли соискатель нужными навыками и на какую вакансию претендует). По информации журналистов, чаще всего оплата услуг происходит по факту, когда наниматель гарантировано берет человека на работу и заключает с ним договор.

Полный список агентств, которые трудоустраивают белорусов за границей, можно найти на сайте МВД.