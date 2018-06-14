Экономист: В следующем году ситуация с белорусской экономикой будет хуже 1 14.06.2018, 10:45

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Планы и задачи правительства вызывают сомнения.

Последние несколько лет мировая экономика росла более быстрыми темпами, чем белорусский хозяйство. Причина в «проседания» Российской экономики после 2015 года, а вслед за ней и экономик основных торговых партнеров Москвы. И вот на горизонте появилась надежда, пишет сайт телеканала «Белсат». На следующий год правительство запланировало рост, выше среднего в мире. Оптимистичный прогноз, но насколько реальный?

Министерство экономики, а вслед за ним и правительство подготовили прогнозы о росте белорусского хозяйства на 2019 год. Сценарий предполагает два варианта: базовый, при котором ВВП вырастет на 2,8 процента, и целевой, при котором будет достигнут более чем 4-х процентный прирост экономики.

«В следующем году ситуация, скорее всего, будет хуже, чем в этом. Нефть будет дешевле, и не будет эффекта низкой базы. В этой ситуации естественный рост отечественного хозяйства может составить около 2,5%. С этой точки зрения даже базовый сценарий нашего правительства выглядит оптимистично», – говорит старший аналитик компании «Alpari» Вадим Иосуб.

Планы правительства Беларуси бегут и впереди прогнозов Международного валютного фонда, который прогнозирует на 2019 год рост на 2,4%. Так же расходятся и цифры на этот год. МВФ говорит о 2,8%, а белорусское правительство о 3,5%.

«Прогнозы МВФ редко сбываются, так как они основаны на данных полугодовой давности. Но в этом случае прогноз МВФ более реалистичен. От 2 до 3% – это тот уровень, который может показать белорусская экономика при благоприятных внешних условиях», – говорит экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.

Но даже такой прогноз роста впечатляет на фоне 28% падения ВВП Беларуси в 2015 году в долларовом измерении и очень скромного роста последующих лет.

«В 2017 году развитые страны росли на 2-3%, те страны, которые развиваются, – на 3-4%. Мы пока что ползем следом. У них что, не было кризиса? Был!», – заявил Лукашенко.

Сегодня премьер-министр Андрей Кобяков подтвердил и намерение выполнить амбициозную задачу на 2025 год, поставленную правительства в марте.

«На следующую пятилетку нам кровь из носа нужно достичь уровня 100 миллиардов долларов ВВП. Только это позволит иметь заработки по 1000 долларов и не скатиться в ловушку бедности», – говорит Лукашенко.

Звучит привлекательно, но пока что правительство не может обеспечить зарплат и на уровне обещанных 500 долларов по стране.

«Выглядит очень мало вероятным такой рост отечественного ВВП. Ведь, чтобы его показать, нужно расти по 5-6, а лучше по 7% в год, именно в долларовом измерении. Это очень сомнительный темп роста для нашей экономики, и вряд ли она его покажет», – говорит старший аналитик компании «Alpari» Вадим Иосуб.

Одним из главных факторов роста экономики Беларуси традиционно остается и привлечение иностранных кредитов. Минфин констатирует, что в 2019 году рост ВВП будет поддержан еще и пиком финансирования постройки БелАЭС. Но международные институты, в том числе Евразийский банк развития, предупреждают, что Минск должен начать заботиться о сокращении государственной задолженности, которая с начала года увеличилась почти на четверть и достигла шестнадцати с половиной миллиардов долларов.