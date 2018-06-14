В квартире директора БелаПАН Липая начали обыск 1 14.06.2018, 11:00

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Алесь Липай

Фото: БелаПАН

(Обновляется) Возбуждено уголовное дело.

Утром 14 июня в квартире директора агентства БелаПАН Алеся Липая проходит обыск. Как сообщает правозащитник Валентин Стефанович, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований КГК в рамках возбужденного уголовного дела. Руководит действиями силовиков Дмитрий Новиков, сообщает правозащитный центр «Весна».

Возле места обыска находятся правозащитники Алесь Беляцкий, Валянцин Стефанович, Татьяна Ревяко, председатель БАЖ Андрей Бастунец.

Пока неизвестна суть возбужденного уголовного дела.

Журналистов в квартиру не пускают. Департамент финансовых расследований заявил «Радыё Свабода», что пока не будет комментировать дело.

Пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий рассказал belsat.eu, что обыск в квартире Липая продолжается.

«Утром к нему приехали из Департамента финансовых расследований КГК. Алесь не открывал дверь, но милиционеры вызвали сотрудников, которые начали взламывать дверь. Тогда он открыл. Проводят обыск, на этаже стоят сотрудники в штатском с камерами, никого не пускают. Возможно, будут что-то уносить. Сам Алесь также внутри. Что ему инкриминируют, неизвестно», - рассказал журналист.