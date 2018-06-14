Умер режиссер Станислав Говорухин 14.06.2018, 11:08

1,418

Фото: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru

Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха.

Режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс".

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - сказал Володин.

В среду 13 июня источник сообщил, что Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.