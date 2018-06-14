Умер режиссер Станислав Говорухин
- 14.06.2018, 11:08
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Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха.
Режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс".
"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - сказал Володин.
В среду 13 июня источник сообщил, что Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу.
"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.