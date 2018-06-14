Белорусы требуют отправить в отставку министра-коммуниста Карпенко 2 14.06.2018, 11:14

Игорь Карпенко

Политика министра образования может привести к уличным протестам.

Белорусы начали сбор подписей под петицией с требованием отставки министра образования Игоря Карпенко.

«Лидер коммунистической партии Беларуси Игорь Карпенко является министром образования Беларуси с 2016 года. Мы считаем, что Игорь Карпенко должен освободить занимаемую должность по нескольким причинах:

- он отменил вступительные экзамены в гимназии, чем спровоцировал ажиотаж, спекуляции с регистрацией и коррупцию в учреждениях образования;

-он целенаправленно игнорирует проблему белорусскоязычных детей и их родителей обучаться на родном языке в дошкольных и школьных учреждениях Беларуси;

-Республика Беларусь не выполнила свои обязательства в рамках Болонского процесса.

Личные и деловые качества Игоря Карпенко не позволяют ему эффективно возглавлять доверенное ему ведомство, господин Карпенко только усиливает напряжение в обществе, что может привести к уличным протестам в Беларуси.

На основании изложенного предлагаем отправить в отставку министра образования Республики Беларусь Карпенко И.В.», - утверждают авторы петиции.