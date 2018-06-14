Собранье пестрых глав 1 Виталий Портников

14.06.2018, 11:25

Виталий Портников

В Кремле гордо сообщили, что на церемонии открытия футбольного чемпионата будет целый ряд глав государств.

Но уже оглашение списка согласившихся приехать демонстрирует, как на самом деле относятся в мире к проведению в России футбольного чемпионата. Если и обещают приехать на матчи, то, конечно, не ради Путина, а чтобы не вызвать недовольство собственных избирателей, для многих из которых результат в футболе гораздо важнее реальных успехов или неудач страны и ее лидеров. Но присутствие на открытии чемпионата избирателей не сильно беспокоит. И вот уже по этому присутствию видно, в каком вакууме оказался Кремль к началу мероприятия, задумывавшегося как очередное доказательство успешности.

На открытие чемпионата пришлось сгонять вассалов. Впрочем, я не думаю, что Нурсултана Назарбаева или Лукашенко пришлось долго уговаривать. Вечные «президенты» Казахстана и Беларуси могут чувствовать себя ровней Путину, для них чемпионат в России тоже доказательство незыблемости порядков, установленных ими еще в сотрудничестве с путинским предшественником.

Лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмонов и Сооронбай Жээнбеков явно не могли уклониться от московского приглашения. Молдавский президент Игорь ДодонШавкат Мирзиёев пытается выстроить с Москвой более доверительные отношения, чем его недавно умерший предшественник Ислам Каримов.

На этом все. В смысле все СНГ. Шесть президентов из оставшихся десяти. Седьмой - сам Путин. Президентов Армении и Азербайджана, по крайней мере как известно в этот момент, на открытии не будет. А туркменский лидер всегда в стороне. Самое замечательное то, что ни один из содружественных президентов не сможет поприветствовать собственную сборную - их футболисты в чемпионате не участвуют.

Еще двое гостей, которые вошли в почетный список, вообще никакие не президенты. Они гауляйтеры оккупированных Россией грузинских автономий. Причем гауляйтеры в прямом смысле - потому что Кремль не позволил жителям Абхазии и Южной Осетии хотя бы избрать себе президентами тех, кого хотело оставшееся там после этнических чисток и массовой миграции население, а навязал своих чекистов. И вот эти чекисты будут изображать глав государств на открытии чемпионата - для массовости.

Наконец, непонятно откуда взявшиеся президенты Панамы и Парагвая - явно не самых близких к России государств. Впрочем, у одного из них, панамца, играет сборная, так что, вполне возможно, он все же просто приехал на чемпионат. Есть еще председатель президиума северокорейского парламента Ким Ён Нам. Он, конечно, не глава государства - все знают, кто в КНДР глава государства. Но с формальной точки зрения его тоже можно записать в список. Как и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда. Он, конечно, не глава государства, но обязательно им будет.

В общем, это не та церемония, которая могла бы быть если бы. Если бы после Сочи Путин не решил окончательно, что война - это мир, а спорт - это война. Если бы он не напал на Украину, не разругался с Западом, не убивал, не травил, не лгал...

Достаточно посмотреть на фон, на котором проходит этот чемпионат, - голодовка Сенцова, обсуждение в нидерландском парламенте полномочий трибунала по сбитому российскими военными "Боингу", заявления о новых санкциях. Путину вряд ли нужно расстраиваться, что на открытие чемпионата соберутся в основном его вассалы. Что этот чемпионат в такой ситуации вообще проходит в России, что цивилизованный мир от него не отказался, что решился на такой позор - это уже его большая победа.

Виталий Портников, «Грани.ру»