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Активистки «Матери-328»: Если ничего не сработает, возьмемся за вилы

  • 14.06.2018, 11:58

Со всей Беларуси к Кочановой сегодня едут около 20 активисток.

Об этом «Белсат» рассказала Татьяна Каневская. Она и другие матери осужденных по наркотической статье едут в Минск.

«Мы хотим прийти на прием к Кочановой, хотя он и не запланирован. Разговор 2 мая, обещания «депутатов» не выполняются. Мы хотим задать вопросы и пообщаться, чтобы иметь представление, что происходит. Ведь сейчас полная тишина. Мы хотим мирных переговоров», – говорит Татьяна Каневская и шутливо добавляет, что если ничего не сработает, то придется браться за вилы.

Также женщины намерены пойти к Палате представителей, чтобы поговорить с депутатами.

«Они наши избранники, они должны работать для нас, но пока не видно, чтобы они спешили принимать решение», – говорит Татьяна Каневская.

В декабре 2014 года Лукашенко подписал так называемый «антинаркотический декрет», предусматривающий ужесточение наказания за преступления, связанные с наркотиками. Власти утверждают, что благодаря декрету Лукашенко в Беларуси стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Между тем родственники осужденных и эксперты считают, что происходит показательная борьба с наркотиками, но под ударом оказались не наркоторговцы, а преимущественно те, кто употреблял легкие наркотики в малых дозах. Многих из них специально подставляли.

Матери осужденных по «наркотическим» статьям добиваются снижения сроков наказания и повторного рассмотрения дела. В Калинковичах и Пуховичском районе активистки движения «Матери-328» голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в aдминистрацию Лукашенко и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение депутатам. Во встрече с Лукашенко женщинам отказали.


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