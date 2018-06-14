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Индекс «ЧаркиШкварки»: Свинина и водка продолжают дорожать

  • 14.06.2018, 12:28

В январе-марте население стало чуть беднее, чем в октябре-декабре прошлого года.

Такой вывод сделали эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада», которые представили очередное исследование индекса «ЧаркаШкварка», пишет tut.by.

Свинина и водка продолжают дорожать. По итогам первого квартала 2018 года стоимость набора из 100 грамм водки и 100 грамм свинины составила 2,5 рубля. Это на 2,5% больше, чем кварталом ранее, и на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«При этом из-за декабрьского скачка до „попиццот“ и последующего предсказуемого снижения упала покупательная способность зарплат, выраженная в чарках и шкварках. По итогам 1-го квартала среднестатистический белорус заработал 352 ЧШ, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем периоде. Покупательная способность зарплат упала примерно до уровня 3 квартала 2017 года, — отмечают эксперты.


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