Reuters: Эрдоган может не победить в первом туре выборов в Турции

Reuters: Эрдоган может не победить в первом туре выборов в Турции1
- 14.06.2018, 12:36
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Рейтинг президента Турции падает.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может не победить в первом туре внеочередных выборов, его поддержка уменьшается.
Таковы результаты опроса Gezici, сообщает Reuters.
В опросе, который проводился 2-3 июня, приняли участие 2814 респондентов.
Он показало, что Эрдоган получает 47,1% голосов в первом туре президентских выборов, по сравнению с 48,7% в исследовании, проведенном неделей ранее.
Опрос также показал, что альянс правящей партии AKP с националистической MHP не набирает абсолютного большинства в 600-местном парламенте. Сейчас за него готовы проголосовать 48,7% избирателей.
Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Объявляя досрочные выборы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".