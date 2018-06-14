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Названа самая красивая в мире футбольная болельщица

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  • 14.06.2018, 12:41
  • 3,301
Зоэ Брунет
Фото: @mrs.crollette

Конкурс проходил в немецком городе Фрайбург.

Бельгийка Зоэ Брунет стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль — 2018», пишет lenta.ru.

«Я горжусь своим титулом, Надеюсь, что и бельгийская сборная, как и я, выиграет чемпионат мира», — сказал после победы Брунет. Второе место заняла представительница Германии Анахита Ребайн, третье — датчанка Аманда Петри.

Конкурс проходил в немецком городе Фрайбург. В нем приняли участие представительницы 32 стран-участниц чемпионата мира 2018 года. По правилам мероприятия, все участницы должны были разбираться в футболе и быть в возрасте от 18 до 33 лет.

На мировом первенстве национальная команда Бельгии сыграет в группе против сборных Панамы, Туниса и Англии. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.


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