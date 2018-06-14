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Житель Миор напал на милицейскую машину

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  • 14.06.2018, 12:44
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Фото: news.vitebsk.cc

Мужчина пытался спустить колеса у патрульного авто.

В Миорах конфликт произошел у площади Памяти павших борцов — нетрезвый мужчина стучал по кузову патрульного автомобиля и пытался спустить воздух из колес, пишут «Народныя навіны Віцебска».

При этом, как пишет газета «Міёрскія навіны» со ссылкой на правоохранительные органы, он сильно кричал и нецензурно ругался. В результате житель Миор был оштрафован на две базовые величины — 49 рублей.


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