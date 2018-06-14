Ведущая БТ: Ресторан есть даже напротив Аушвица, это нормальная практика 14.06.2018, 12:53

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Фото: Евгений Батура

Сбившие машиной активистов супруги объяснили, почему приехали ужинать в Куропаты.

Скандальная история с участием телеведущей Стеллы Чирковой и ее мужа-бизнесмена Ивана Ермаков произошла 13 июня. Ермаков наехал на авто на двух активистов-участников акции в защиту Куропат, которые пикетируют ресторан «Поедем поедим». Активисты получили легкие травмы.

Водитель Иван Ермаков заявил, что они якобы «сами кинулись на капот».

ГАИ составили протоколы: на Ермакова — за нарушение правил дорожного движения, а также на пятерых защитников Куропат — за выход на проезжую часть.

В тот же вечер Стелла Чиркова и ее супруг оказались в центре внимания в «Фейсбуке», пишет «Салідарнасць».

Отметим, что оба поста телеведущей, касающиеся конфликта с защитниками Куропат, на утро 14 июня удалены. Первый пост был удален «Фейсбуком» — после жалобы пользователей. Второй могла удалить сама Чиркова: на супругов обрушился шквал негативных комментариев, авторы некоторых предлагали телеведущей и ее мужу-бизнесмену уезжать в Россию (семья переехала в Беларусь из России в 2009 году).

Главный вопрос, который волновал многих: зачем супруги поехали в ресторан на костях?

Журналистка Ольга Быковская задала Стелле Чирковой прямой вопрос: «Вы ехалі туды, як я разумею, ведаючы ўсе акалічнасці справы і каб нешта прадэманстраваць? А калі так, то гэта агульнае стаўленне да месцаў пахавання сталінскіх рэпрэсіяў? Ці толькі ў Беларусі? Умоўна кажучы, у Салаўкі б пайшлі ў рэстарацыю пад'есці?»

Этот вопрос ведущая программы Белтелерадиокомпании «Ди@блог о литературе» переводила через гугл.

Супруг Чирковой, в свою очередь, публично подверг сомнению количество жертв сталинских репрессий, расстрелянных в Куропатах: «Какими баранами беспомощными надо считать своих предков, если их можно было сотнями тысяч расстреливать?»

Бизнесмен уверен, что «там скорее динозавров откопают, чем 200 000 белорусов».

После конфликта возле ресторана в Куропатах Белтелерадиокомпания заявила, что Стелла Чиркова не является действующей ведущей «Беларусь-3».

Пресс-секретарь БТ Светлана Смолонская в комментарии «Нашай Ніве» пояснила, что Чиркова непродолжительное время была внештатной сотрудницей и работала по договору.

«В настоящее время Чиркова не является даже внештатным сотрудником, а программа «Ди@блог о литературе» не выходит на каналах холдинга с марта 2017 года», говорится в сообщении пресс-службы БТ.