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Закончится все именно вселенским скандалом

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  • Игорь Эйдман
  • 14.06.2018, 13:22
  • 3,744
ИГОРЬ ЭЙДМАН

Нефутбольный прогноз.

ЧМ по футболу в России приведет к грандиозному скандалу, перед которым померкнет даже история Допингиады в Сочи. С чем конкретно он будет связан, не берусь предсказать. Это может быть опять допинг, несправедливое судейство, шантаж и подкуп судей и игроков, отравление или травмирование футболистов, создание противникам невозможных условий для подготовки к играм, насилие против болельщиков. Да что угодно. Но кончится именно вселенским скандалом.

Почему я в этом уверен? По одной простой причине. Будет поставлена задача обеспечить России как можно лучший результат на чемпионате. В стране всем заправляют чекисты, а они по-другому не могут. Точка.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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