Белорусский блогер рассказал правду про советские столовые и «то самое мороженое» 16 14.06.2018, 13:34

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СССР — страна украденной еды.

Так, сегодня будет продолжение популярной серии постов о том, какие вещи и технологии СССР либо крал, либо как-то иначе заимствовал у "загнивающего Запада". В прошлых постах мы выяснили, что СССР заимствовал дизайн и технологии, тырил детские игрушки и даже "подсмотрел" сюжет многих детских сказок у западных авторов, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

А сегодня, так сказать, покусимся на самое святое — на "те самые" советские столовые, а также на советское мороженое и целую кучу других хорошо знакомых вам продуктов. Вы таки будете смеяться, но и советские столовые, и советское мороженое, и советское шампанское с томатным соком и майонезом — на самом деле никакие не "советские", а самые что ни на есть американские, и в сегодняшнем посте я вам об этом подробно расскажу.

Предупреждаю сразу — пост не рекомендуется к прочтению фанатами СССР, ибо чревато крушением последних оплотов любви к нему:

«Те самые» советские столовые.

"Ах, какой был в СССР общепит, какие были столовые!" — часто любят повторять поклонники СССР. Пришел, поел там борща с черным хлебом, закусил котлетами с пюре да запил компотом из сухофруктов — и счастье. Мол, уже только за одно изобретение советской столовой можно быть благодарным Союзу.

На самом деле "те самые" советские столовые, как и многие другие вещи из общепита, были попросту позаимствованы у Запада, и произошло это в середине пятидесятых годов. В 1958 году Никита Хрущeв посетил завод IBM в США — американцы пригласили советского руководителя в надежде на сотрудничество в IT-сфере, но больше всего Хрущёва впечатлили не компьютеры (в которых он всё равно ничего не смыслил), а заводская столовая.

В столовой IBM было всё то, что так хорошо известно нам по советским столовым — самообслуживание, конвейерная выдача блюд посетителям, стеклянные полки для хлеба и салатов, пластиковые подносы, легкие столы и стулья (удобные для уборки). Bсё это уже давно существовало в США и было, фактически, перенесено в СССР в виде появившихся в 1960-70-е годы "тех самых" советских столовых. Несколько раньше у США были также позаимствованы и некоторые технологии приготовления блюд — скажем, котлеты стали не жариться, а запекаться на больших противнях, что было удобно при "конвейерной" подаче обедов.

В общем, как видите — "те самые" советские столовые были изобретены далеко не в СССР.

«То самое» советское мороженое.

Почему-то наиболее успешным "брендом", с которым плотно ассоциируется СССР, является "то самое" советское мороженое, сделанное "по гостам". На днях в одном из магазинов как раз сфотографировал одно такое — по форме точно как в СССР, сделано при этом из какой-то бурды и пальмового масла и имеет срок годности несколько лет.

Совковый образ отлично дополняют какие-то стилизованные дырки от пуль на фольге и милитаризированное название — "45 калибр". Что интересно, 45-й калибр относится к американской системе классификации вооружения, и ничем иным, кроме как "оговорочкой по Фрейду", я это назвать не могу — ведь "то самое" советское мороженое не было изобретено в СССР, а было привезено из США.

Случилось это в 1936 году, когда Анастас Микоян, в то время Нарком пищевой промышленности, посетил США с целью "посмотреть, что там у них и сделать потом так же и у нас". Микоян пробыл в США несколько месяцев и привёз оттуда много интересного — аппараты для машинного производства и выпечки котлет (привет, "советская столовая"), а также и аппараты по производству мороженого, вот что писал Микоян в своих воспоминаниях — "Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным. Спрос на него у нас повсеместный, его с удовольствием едят теперь дома и на улице, в кино и театрах, летом и зимой. В результате мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого".

То есть вы поняли? "То самое" советское мороженое, которым так гордятся фанаты СССР, было фактически вывезено в виде готового цикла производства из США. Микоян даже собственноручно отбирал "наиболее вкусные сорта американского мороженого" для их производства в СССР — ими стали пломбир сливочный и молочный, эскимо, крем-брюле, ванильное и фруктовое мороженое. Помимо производства, Микоян позаимствовал у американцев вообще весь цикл, включая уличную продажу мороженого из специальных холодильников.

«Та самая» колбаса по 2,20.

"Советская Докторская" колбаса стала отдельным мемом, который среди фанатов СССР кочует из блога в блог и из форума в форум. Поклонники Союза с придыханием рассказывают о вкусе "той самой Докторской", за килограмм которой и 2,20 отдать было не жалко. После чего обязательно сходятся во мнении, что современная колбаса, сделанная "не по ГОСТам", не идет ни в какое сравнение "с той, из СССР".

О том, что "особо качественные советские ГОСТы" — это один большой миф. Оказывается, "та самая Докторская" была привезена всё тем же Микояном из всё тех же США. Во время своей долгой поездки по Штатам Микоян (в силу специфики своей должности) посещал, в основном всякие пищевые комплексы, столовые и сопутствующие производства — и ознакомившись со вкусом варёной колбасы, отдал распоряжение закупить в США оборудование и (опять же, по американским образцам) создать филиалы мясокомбинатов в пригородах — именно там начала выпускаться "та самая" варёная колбаса.

В советском союзе колбасе придумали лишь название — "Докторская", якобы это должно было подчеркнуть её диетичность и полезность.

«Те самые» майонез, шампанское, бисквиты, шоколад, конфеты, томатный сок...

... Всё это, составляющее львиную долю рациона "Книги о вкусной и здоровой пище" (первое издание вышло в 1939 году) было также привезено Микояном из США в СССР — в стране "победившего пролетариата" и слыхом не слыхивали о таких вещах, предпочитая в "послереволюционное двадцатилетие" заниматься, в основном, строительством танков и ГУЛАГа.

Что интересно, в той самой "Книге о вкусной и здоровой" ни словом не сказано о том, что за все эти новые продукты советские граждане должны благодарить американцев — именно американские ученые, инженеры и предприниматели придумали, разработали цикл производства и начали продавать все эти вещи, а СССР потом их просто "перенял" себе — купив готовое оборудование и технологии. Несколькими годами позже США также кормили СССР ленд-лизом во время войны, но сейчас об этом вспоминать не принято.