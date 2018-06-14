Финансовый аналитик: Инфляционные риски сохраняются 14.06.2018, 14:28

Это показывает динамика доходов населения.

Достижима ли эта цифра? Об этом Myfin.by спросил у финансового аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи.

Комплексный подход к вопросу

– На вопрос по достижению зарплаты в 500 долларов или 1000 рублей стоит смотреть комплексно и с учетом самых разных критериев.

Например, если говорить о том, чтобы достигнуть этого показателя в какой-либо один из месяцев 2018 года, то, скорее всего, средняя зарплата достигнет показателя в 500 долларов уже в декабре или даже ноябре текущего года, с учетом премиальных выплат, «тринадцатой» зарплаты и так далее, т.е. тут будет действовать сезонный фактор.

Однако в январе 2019 года, скорее всего, этот уровень зарплаты вновь снизится, как уже не раз происходило и в начале этого, и прошлого годов.

Если же говорить про достижение средней зарплаты в 500 долларов по итогам всего 2018 года, то вряд ли это произойдет.

Например, по расчетам BusinessForecast.by, средняя начисленная зарплата белорусских работников (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-апреле 2018 г. возросла по сравнению с январем-апрелем 2017 г. на 14,1% – с 393,6 долларов до 449,3 долларов.

При расчете использовался средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к доллару на внутреннем валютном рынке: в январе-апреле 2017 г. – 1,9028 рублей за 1 доллар, а в январе-апреле 2018 г. – 1,9820 рублей за 1 доллар.

Отдельно в апреле 2018 г. средняя начисленная зарплата белорусских работников составила 460 долларов, в том числе работников бюджетной сферы – 359,1 долларов.

Будет ли средняя начисленная заработная плата увеличиваться во втором, третьем и четвертом кварталах 2018 года с учетом средневзвешенного курса белорусского рубля – большой вопрос, ведь уже сегодня динамика производительности труда отстает от динамики роста средних заработных плат. Поэтому дальнейший рост зарплат белорусов такими же темпами, как и в первом квартале 2018 года, вряд ли возможен.

Возможность корреляции белорусского рубля

– При прогнозе о 500-долларовой зарплате стоит учитывать и возможную корреляцию обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару.

Ведь, к примеру, в четвертом квартале 2018 года курс может измениться с учетом возможного ослабления рубля по отношению к доллару. И тогда реальная зарплата белорусов, даже если и достигнет 1000 рублей, все равно не будет равна 500 долларам в эквиваленте.

Динамика зарплат по годам

По нашим расчетам, динамика средней зарплаты белорусских работников в долларовом эквиваленте в 2008-2018 гг. выглядит следующим образом:

2008 г. – 403,9 долларов;

2009 г. – 350,2 долларов;

2010 г. – 406,6 долларов;

2011 г. – 312,7 долларов (оценка);

2012 г. – 439,2 долларов;

2013 г. – 564,2 долларов;

2014 г. – 589,9 долларов (годовой исторический максимум);

2015 г. – 413,1 долларов;

2016 г. – 361,4 долларов;

2017 г. – 421,7 долларов;

январь-апрель 2018 г. – 449,3 долларов.

Покупательная способность доллара выросла

– Покупательная способность доллара США на внутреннем рынке Беларуси с течением времени также изменяется.

В частности, изменение покупательной способности доллара США на внутреннем рынке страны определяется исключительно двумя факторами: динамикой номинального обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и динамикой инфляции в Беларуси.

В данном случае покупательная способность доллара США на внутреннем рынке Беларуси в 2015-2018 гг. заметно возросла за счет более быстрых темпов девальвации белорусского рубля по отношению к американской валюте по сравнению с темпами инфляции на потребительском рынке.

Так, средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару США на внутреннем валютном рынке Беларуси в январе 2015 г . – апреле 2018 г . снизился на 82%, в то время как потребительские цены за этот период повысились всего на 33,2%.

Таким образом, покупательная способность доллара США на внутреннем рынке Беларуси в январе 2015 г. – апреле 2018 г. возросла сразу на 36,6%.

Реальный пример: 460 больше 618

– Эти расчеты можно проиллюстрировать при помощи следующего примера. В декабре 2014 г. средняя номинальная зарплата белорусских работников составила 618,7 долларов.

Для сохранения ее покупательной способности на внутреннем рынке Беларуси в апреле 2018 г. она должна быть на уровне всего 452,8 долларов (с учетом заметного увеличения покупательной способности самого доллара США). Интересно, что средняя зарплата белорусских работников в апреле 2018 г. (460 долларов) превысила указанный показатель.

Таким образом, с точки зрения покупательной способности средняя зарплата в долларовом эквиваленте в апреле 2018 г. (460 долларов) превышает среднюю зарплату в декабре 2014 г. (618,7 долларов), несмотря на их существенное различие в номинальном выражении (т.е. без учета изменения покупательной способности самого доллара США на белорусском рынке).

Иными словами, сейчас на 460 долларов можно приобрести больше товаров и услуг, чем в декабре 2014 г . на 618,7 долларов (при прочих равных условиях).

Поэтому искусственное повышение средней зарплаты белорусских работников в текущем году до 500 долларов, на наш взгляд, выглядит нецелесообразным.

Лучше считать медианную зарплату

– Необходимо отметить, что средняя заработная плата не всегда объективно характеризует оплату труда белорусов. Тут лучше использовать медианное значение заработной платы, которое лучше характеризует динамику роста или падения зарплаты, особенно с учетом региональных или внутри отраслевых факторов.

С помощью этих медианных показателей можно отыскать резервы для роста зарплат, например, в депрессивных или дотационных районах Беларуси, где следует создавать новые производства с высокой добавленной стоимостью единицы товара и, конечно, с достойной оплатой труда.

А также привлекать туда иностранные инвестиции, повышать конкурентоспособность продукции, улучшать бизнес-климат, стимулировать предпринимательскую активность, активно бороться с коррупцией и так далее.

Только с помощью этих комплексных и системных мер можно будет говорить о постепенном достижении зарплаты в 500 и более долларов в среднесрочной перспективе.

Инфляционные риски сохраняются

И последнее. Думаю, и правительство, и Нацбанк осознают все те инфляционные риски, которые несет необоснованный рост зарплат для валютного и денежного рынков Беларуси. Тем более, что и президент не раз говорил о том, что повышать заработную плату нужно с учетом роста производительности труда.

То, что такие инфляционные риски действительно существуют, показывает динамика доходов населения: например, за 2017 год доходы белорусов, по нашим расчетам, возросли примерно на 3,6 миллиарда долларов, или на 12,5% по сравнению с 2016 годом.

Правда, более 75% своих доходов в прошлом году население направило на покупку товаров и услуг на внутреннем рынке, а также на приобретение недвижимости. Все это, разумеется, оказало положительный эффект на валютный рынок и экономику Беларуси.

Однако риски все равно остаются, и их обязательно нужно учитывать, особенно при сохранении тенденции повышения заработной платы в последующих месяцах 2018 года.