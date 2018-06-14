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Могилевский активист заставил власти убрать «георгиевскую ленту»

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  • 14.06.2018, 15:25
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Архивное фото

Символ российской агрессии убрали из городского автобуса.

Георгиевские ленты в Могилеве можно встретить сейчас уже не так часто, как несколько лет назад, но ОАО «Лента» на письмо могилевчанина с просьбой прекратить выпуск черно-желтых лент ответило категорическим отказом. На сей раз ленту запретили вешать в окне городского автобуса, пишет mogilev.online.

В группе «Life Могилев» появилось фото ответа «Могилевоблавтотранса» на обращение активиста Станислава Павлинковича, в котором сообщается, что из оконного проема автобуса убрана «георгиевская лента». На стеклах и в окнах транспортных средств нельзя вешать предметы, не предусмотренные конструкцией, говорится в ответе ведомства.

Станислав Павлинкович — известный могилевский оппозиционный активист, из-за своих политических взглядов не раз имевший проблемы с властями.


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