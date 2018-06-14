В Куропатах неизвестные вывезли кресты из-под ресторана «Поедем поедим» 9 14.06.2018, 14:43

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Кресты были поставлены 12 июня, чтобы помешать автомобилям подъезжать к ресторану.

Неизвестные вывезли кресты, которые ранее защитники Куропат поставили возле ресторана "Поедем поедим". Протестующие пока не решили, будут ли восстанавливать кресты, передает "Радио Свобода".

Кресты были поставлены 12 июня, чтобы помешать автомобилям подъезжать к ресторану через зеленую зону Куропат. На следующий день их выкопали и составили рядом. За 13 июня защитники Куропат восстановили восемь крестов, но теперь кресты исчезли совсем.

12 чэрвеня, вечар

13 чэрвеня, раніца

13 чэрвеня, вечар

Тем временем Анна Шапутько пишет в Фейсбуке, что власти ставят шлагбаум, чтобы помешать автонарушителям: "Просто сейчас со стороны дороги Колодищи-Заславль устанавливают шлагбаум, чтобы не ездили по зеленой зоне мемориала. Был чиновник из Минрайисполкома Мякинник Александр Петрович".

Кстати, 13 июня сотрудники милиции хотели составить протоколы на Анну Шапутько и Татьяну Ким за самовольный захват земли. Активисты заявили, что землю не захватывали. Милиционеры записали данные Анны Шапутько и ее мужа, а также Татьяны Ким.