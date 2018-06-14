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Reuters: Отвечающие за порядок на ЧМ-2018 казаки воевали на Донбассе и в Сирии

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  • 14.06.2018, 14:50
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Журналистам удалось установить их личности.

Российские полувоенные формирования, которые собрались обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в России, включали, в том числе казаков, которые участвовали в тайных военных кампаниях Кремля в Украине и Сирии, сообщает Reuters.

По информации агентства, как минимум 19 участников этих формирований сражались либо на стороне боевиков на востоке Украины, либо на стороне армии президента Башара Асада в Сирии в качестве частных военных контрактников.

Журналистам удалось установить их личности и подтвердить, что они относились к полувоенным формированиям, связавшись с родственниками, друзьями и другими казаками, после того, как эти люди были убиты или взяты в плен. Это число, вероятно, могло бы возрасти, если бы в список были включены те, кто живы.

Казаки говорят, что члены отрядов, которые принимают участие в вооруженных конфликтах, выступают как частные лица.

Однако есть подтверждение, что казачьи формирования поддерживают подобные операции. Прежде всего, они зачастую организуют похороны погибших в боях в Сирии и в Украине со всеми почестями и публикуют поминальные речи.

Казачий командир Александр Анищенко в разговоре с Reuters сказал, что около 200 членов казачьего общества Всевеликое войско Донское будут охранять территории у стадиона Ростов-Арена во время матчей ЧМ-2018.

Во время ожесточенных боевых действий в начале 2015 года атаман Батайского городского казачьего общества Всевеликого войска Донского Святослав Борисов опубликовал в своем профиле в социальных сетях фотографии, сделанные на оккупированных территориях востока Украины, включая два снимка, на которых он стоит около сгоревшего танка.

Борисов сказал на этой неделе, что доставлял боевикам гуманитарную помощь и не принимал участия в боевых действиях.

“Я чисто с гуманитарной миссией. К оружию не прикасался. Я помогал людям, которым холодно и голодно”, - утверждает он.

Роман Заболотный, ростовский казак и член Всевеликого войска Донского, в прошлом году был захвачен боевиками Исламского государства в Сирии, где участвовал в боевых действиях в качестве частного военного контрактника, сказали его знакомые казаки.

Всего более 800 представителей как минимум шести местных казачьих отрядов будут патрулировать улицы, фан-зоны и места базирования команд в течение пяти недель, пока будет идти чемпионат, сказали атаманы казачьих войск и региональные чиновники.

В некоторых регионах России они также будут задействованы в качестве стюардов или волонтеров в дни матчей, сказали казачьи командиры.


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