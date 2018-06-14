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Бампер подтянем, подкрасим капот

  • Янка Грыль
  • 14.06.2018, 15:03

Вместо реформ власть нацелена на рестайлинг.

В любой системе периодически нужно хоть что-то менять, иначе это что-то приедается, ломается, изнашивается. Руководство Беларуси в 2016-17гг. на фоне пика кризиса (будем надеяться, уже пройденного) остро осознало, что слова, которые оно произносило раньше, уже никто не хочет слушать, а идеи, на которые оно ссылалось, при столкновении с реальностью резко утратили былую привлекательность.

При всей кажущейся хаотичности предпринимаемых шагов во всех сферах власть пытается не только и не столько кардинально переделать себя самое и врученную ей электоратом страну, но и обновить собственный имидж.

Даже в тех негосударственных СМИ, где руководство РБ именуется не иначе как Крывавым Рэжымам и сравнивается с Матрицей, нет-нет да и проскакивает осознание, что за последние четверть века при формально неизменной власти сменилось не менее 4-5 «режимов». Это нормально: Беларусью правят градуалисты, сторонники постепенных изменений, микрореформ тихой сапой и во исполнение указания вышестоящей инстанции.

Труднее всего в этой ситуации приходится Лукашенко. Поскольку принято считать белорусский режим авторитарным да еще с ручным управлением, чтобы хоть что-то сдвинулось, в отечественной практике глава государства должен лично сформулировать великую цель, направить к ней указующим перстом, показать личный пример и т.п.

Все эти ритуальные телодвижения нужны, поскольку белорусский чиновник избегает личной ответственности и пуще смерти боится проявить инициативу. Собственно, и после президентских телодвижений он если и шелохнется, то лишь во исполнение поручения главы государства.

В 2015-17гг. было очень заметно, что Александр Григорьевич - едва ли не единственный там, наверху, кто действительно реагирует и переживает от того, что народ все более вяло реагирует на призывы и рапорты начальства: кряхтит, пыхтит, воротит нос, матерится, подхихикивает. В 2018г. ситуацию усугубили маячащие на горизонте президентские выборы. Президент пытается меняться и хотя бы отчасти менять общепринятые представления о власти.

Нет, это не реформы - в Беларуси за слово «реформы» скоро будут бить, причем больно: чем чаще оно звучит, тем хуже и меньше шансов на обновление. Это не ребрендинг - брендом авторитарного государства всегда является его лидер. И не репозиционирование - слишком сложно для опасливых крепких хозяйственников, в совершенстве овладевших всего одной позицией.

Это мягкий и не слишком бросающийся в глаза рестайлинг или, как у нас говорят, «косметический ремонт»: здесь красочкой помазали, там табличку сменили. Чыста, прыстойна, па-эўрапейску. Главное - чтоб люди довольны были. Выборы же скоро.

Янка Грыль, «БелГазета»


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