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В мире проходит глобальная акция «Красная карточка для Путина»

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  • 14.06.2018, 15:15
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К акции намерены присоединиться в 53 странах.

Международная коалиция по правам человека (МКПЧ) 13 июня начала глобальную кампанию #RedCard4Putin ("Красная карточка для Путина"). Об этом на брифинге в Киеве заявил глава МКПЧ и вице-президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, сообщило "Радіо Свобода".

Кампания проводится с целью оказать давление на российские власти и освободить украинских политзаключенных, а также остановить военную агрессию РФ.

По словам Грода, на протяжении всего чемпионата мира по футболу активисты "будут выдавать "красные карточки" режиму президента РФ Владимира Путина": публиковать аналитические материалы и видео о преступлениях Кремля в Украине и странах Запада. Для этого организуют серию международных флешмобов.

"Кампания "Красная карточка для Путина" призвана объединить журналистов и активистов, чтобы донести миру, что агрессор не может оставаться безнаказанным", – подчеркнул председатель Международной коалиции по правам человека.

Грод отметил, что акцию планируют поддержать украинские диаспоры в 53 странах мира.

ЧМ по футболу в РФ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. От поездки на мундиаль отказались первые лица Великобритании, Финляндии, Исландии, Австралии, Польши, Аргентины и Германии.

По данным Министерства иностранных дел Украины, российские власти удерживают по политическим мотивам 64 украинцев.


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