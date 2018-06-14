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Фотофакт: На Гавайях с неба падают драгоценные камни

  • 14.06.2018, 15:25
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Фото: Erin Jordan ‏/ twitter.com

Ценность находок подтверждают геологи.

Жители Гавайев сообщают о находках зеленых кристаллов после извержения вулкана Килауэа. Геологи подтверждают: в лаве может содержаться минерал оливин. Его прозрачную разновидность называют хризолит, она считается самоцветом или драгоценным камнем.

Зеленые кристаллы местные жители находят в застывшей лаве вулкана Килауэа, который извергается уже несколько недель. Есть сообщения о кристаллах, которые оказались просто разбросаны по земле, будто после дождя.

Фото: Erin Jordan ‏/ twitter.com

«Лава, извергающаяся сейчас, очень богата кристаллами, — сказала изданию Mashable Шерил Гансеки, геолог из Гавайского университета в Хило, которая изучала состав лавы Килауэа. — Возможно, местные жители будут находить оливин. Он может находиться в пемзе (быстро охлажденной лаве), которая разбросана по всему региону».

Фото: Erin Jordan ‏/ twitter.com

Геологи отмечают, что маленькие кристаллы были созданы не в момент извержения, а задолго до этого глубоко под землей. Они оказались запаяны в породу, а после вырвались наружу вместе с лавой.

Фото: GEOetc ‏/ twitter.com

Оливин — очень распространенный минерал в местах извержений вулканов. На Гавайях есть целый пляж с оливиновым песком. Его прозрачную разновидность называют хризолит. В разных классификациях хризолит относят к самоцветам, полудрагоценным или драгоценным камням.


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