Аслунд назвал четырех человек, которые могли принять решение об аннексии Крыма 14.06.2018, 15:32

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Андерс Аслунд

Американский эксперт проанализировал аннексию полуострова.

Решение об оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году предположительно принимало четыре человека: президент России Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и бывший глава российского ФСБ Сергей Иванов, сообщает «Новое время».

Об этом сообщил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Программа с Аслундом, которую на этой неделе ведет главный редактор Виталий Сыч, выйдет в эфир завтра, 15 июня, в 20:00.

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 20:00 до 21:00.