Найден новый способ добычи урана из морской воды 14.06.2018, 15:52

В океане содержится в 500 раз больше урана, нежели на земле.

Сегодня силами объединенной команды специалистов по химическому инжинирингу из Тихоокеанской Северо-Западной Национальной Лаборатории и компании LCW Supercritical Technologies было представлено новое исследование, посвященное рассмотрению концептуально нового способа добычи урана из обычной морской воды, пишет сайт fainaidea.com. Предварительные результаты нового метода отличились успехом, ведь ученым удалось захватить около 5 грамм порошкового урана – при этом команда специалистом отмечает, что представленный ими метод отличается весьма невысокой стоимостью и в теории может позволить сделать ядерную энергетику бесконечной с точки зрения производства энергии.

Помимо соли, в морской воде также содержатся в различном количестве такие вещества, как сульфаты, магнезий, потассий, бромид, флюорит и золото, а также уран. И хотя доля урана в одном литре морской воды составляет всего лишь 5 микрограмм, в контексте мирового запаса воды это число увеличивается в 4 раза в сравнении с тем ураном, который может добыть на поверхности Земли. Таким образом, в морской воде содержится в 500 раз больше урана, нежели на земле.

Предыдущие методы добычи урана из морской воды при помощи полимерных материалов отличались хоть и хорошей эффективностью, но достаточно высокой стоимостью. Именно поэтому специалисты предложили использовать обычную акриловую пряжу и конвертировать его в урановый абсорбент, с весьма высоким показателем впитывания урана – и хотя детали и сведения относительно того, как именно осуществляется эта конвертация, остаются неизвестными, все же данный метод обладает большей эффективностью с позиции повторного использования.

Действительно, конвертированные акриловые волокна можно повторно использовать и очищать достаточно легко – при этом материал акрила, будучи погруженным в воду, легко впитывает уран в себя, химически изменяя способ присоединения молекул. Ученые также отмечают тот факт, что такой подход к сбору урана из морской воды не наносит вреда морской экосистеме и в целом может применяться безо всякой угрозы к подводным обитателям, что дополнительно делает его наиболее интересным способом.