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Андрей Макаревич о Куропатах: Ставить в таком месте ресторан - неприлично

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  • 14.06.2018, 15:53
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Андрей Макаревич

Российский музыкант высказался в поддержку защитников урочища.

Лидер группы «Машина времени», архитектор по образованию и ведущий телепрограммы «Смак» комментирует ситуацию с рестораном около Куропат и отвечает на вопрос, где должна пролегать черта между «вкусно поесть» и уважением к памяти, передает «Радыё Свабода»:

«Эту границу должен каждый нормальный человек чувствовать. Потому что это такие деликатные вещи, что прописать их в законе довольно сложно. Конечно же, все, что касается сохранения памяти, особенно памяти трагической - это тема очень болезненная, и для России, между прочим, и для Беларуси.

И ставить в таком месте ресторан, на мой взгляд, просто неприлично. Независимо от того, есть там мемориал, либо он будет когда-либо. Надеюсь, что будет.

Но, конечно же, гораздо лучше было бы, если бы ресторан не начинали строить, чем когда его уже поставили и открыли, а теперь начинают блокировать.

Сбоку, с завязанными глазами, очень просто давать советы. Но границу эту человек должен чувствовать, ощущать без напоминаний», - заявил Андрей Макаревич.


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