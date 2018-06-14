Букмекеры начали принимать ставки, кто займет Железный трон в «Игре престолов» 3 14.06.2018, 16:11

Наибольшие шансы занять трон у Дейенерис Таргариен и Джона Сноу.

Финальный сезон сериала "Игра престолов" выйдет только через год, а букмекерские конторы уже начали принимать ставки касательно того, кто займет Железный трон. Пока наибольшие шансы занять трон у Дейенерис Таргариен и Джона Сноу. На обоих принимаются ставки с коэффициентом 2 к 1, пишет segodnya.ua.

Следом в списке идут: Бран Старк, Король Ночи, Тирион Ланнистер, Джейме Ланнистер, Серсея Ланнистер, Санса Старк, Арья Старк и Эурон Грейджой. Отметим, что наименьшие шансы пока у Даарио Нахариса, Яры Грейджой и Горы. Их коэффициент составляет 150 к 1. Кто бы сомневался.