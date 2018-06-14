Секретарь Совбеза Армении: Беларусь способствует гонке вооружений в регионе 5 14.06.2018, 16:26

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Минск продолжает поддерживать Азербайджан оружием.

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на встрече с послом Беларуси Игорем Назарчуком выразил глубокую обеспокоенность Еревана в связи с тем, что Минск продает вооружение Азербайджану.

«Беларусь, являющаяся дружественной страной Армении, имеющая партнерские обязательства, продает Азербайджану вооружение, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, которая ставит под угрозу усилия по поддержанию стабильности в регионе», — написал у себя в Facebook Армен Григорян, пишет tut.by.

Ранее министерство иностранных дел Армении высказало сожаление о решении Беларуси продать Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».

«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», — заявил замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.

История продажи «Полонезов»

Напомним, что в апреле этого года стало известно, что Азербайджан заинтересовался покупкой «Полонезов». По первому контракту Минск должен был поставить Баку десять комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т.д.). Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов „Искандер“ в Армению».

Во время майской встречи на саммите ЕАЭС в Сочи президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна поднимался вопрос поставок оружия из Беларуси в Азербайджан, сообщал сайт News.am.

Примечательно, что о поставках Беларусью «Полонезов» в Азербайджан стало известно 11 июня. Именно в этот день Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с 25-летием со дня установления дипломатических отношений.

«Оба государства [Беларусь и Азербайджан] плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности», — говорится в поздравлении Минска Баку.

«За прошедшие четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — говорится в поздравлении Минска Еревану.