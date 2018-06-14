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Ливия ограничила поставки нефти

  • 14.06.2018, 16:51

Триполи остановил два из трех нефтяных портов из-за вооруженных столкновений.

Ливия в четверг, 14 июня, временно остановила отгрузку нефти в двух из трех крупнейших нефтяных портов страны из-за вооруженных столкновений.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Интерфакс-Украина.

По их данным, работники самого большого нефтяного терминала Ливии в Эс-Сидере эвакуированы. В порту Рас-Лануф, третьем по величине в стране, горит как минимум один резервуар для хранения топлива, передает Arab News.

Бои между вооруженными группировками идут примерно в 20 км к югу от Эс-Сидера, заявил Bloomberg представитель 302-й армейской бригады, отвечающей за безопасность части нефтяных объектов. Работа нефтяных месторождений пока не затронута.

Ограничение экспорта из Ливии дополняет ряд проблем с поставками нефти, которые членам Организации стран-экспортеров нефти предстоит обсудить на следующей неделе.

В последние три месяца Ливия в среднем добывала 990 тыс. баррелей в сутки (б/с), нарастив добычу с 550 тыс. б/с в апреле 2017 года.

До войны 2011 года Ливия, обладающая крупнейшими в Африке запасами нефти, добывала порядка 1,6 млн б/с.


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