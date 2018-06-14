«Футбол на крови»: в Нидерландах выпустили марку с бойкотом ЧМ-2018 в России 2 14.06.2018, 17:18

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Амстердам призывает к политическому бойкоту ЧМ по футболу.

В Нидерландах накануне чемпионата мира по футболу-2018 в РФ, появилась почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе, пишет "Обозреватель".

Фотографию обнародовала в Facebook Наталья Панченко, указав, что заказчиком выступил ее знакомый голландец.

"Голландская марка - крутяк! Asia Morgun пришли мне, пожалуйста, письмо с такой", - написала она.