«Футбол на крови»: в Нидерландах выпустили марку с бойкотом ЧМ-2018 в России

«Футбол на крови»: в Нидерландах выпустили марку с бойкотом ЧМ-2018 в России2
- 14.06.2018, 17:18
- 1,508
Амстердам призывает к политическому бойкоту ЧМ по футболу.
В Нидерландах накануне чемпионата мира по футболу-2018 в РФ, появилась почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе, пишет "Обозреватель".
Фотографию обнародовала в Facebook Наталья Панченко, указав, что заказчиком выступил ее знакомый голландец.
"Голландская марка - крутяк! Asia Morgun пришли мне, пожалуйста, письмо с такой", - написала она.